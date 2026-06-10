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الوداع الأخير.. اللقطات الأولى من تجهيزات جنازة عبد العزيز مخيون بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

02:11 م 10/06/2026
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  • عرض 11 صورة
    اللقطات الأولى من تجهيزات جنازة عبد العزيز مخيون بالبحيرة (3)
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    اللقطات الأولى من تجهيزات جنازة عبد العزيز مخيون بالبحيرة (2)
  • عرض 11 صورة
    اللقطات الأولى من تجهيزات جنازة عبد العزيز مخيون بالبحيرة (5)
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    اللقطات الأولى من تجهيزات جنازة عبد العزيز مخيون بالبحيرة (6)
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    اللقطات الأولى من تجهيزات جنازة عبد العزيز مخيون بالبحيرة (4)
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    اللقطات الأولى من تجهيزات جنازة عبد العزيز مخيون بالبحيرة (7)
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    اللقطات الأولى من تجهيزات جنازة عبد العزيز مخيون بالبحيرة (9)
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    اللقطات الأولى من تجهيزات جنازة عبد العزيز مخيون بالبحيرة (8)
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    اللقطات الأولى من تجهيزات جنازة عبد العزيز مخيون بالبحيرة (10)
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    اللقطات الأولى من تجهيزات جنازة عبد العزيز مخيون بالبحيرة (11)

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بدأ أهالي عزبة مخيون لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، اليوم، الاستعدادات الخاصة بتشييع جثمان الفنان الكبير عبد العزيز مخيون، وسط حالة من الحزن خيمت على أسرته ومحبيه وأبناء قريته.

وشهد محيط المسجد الكبير بالعزبة تجهيزات لاستقبال المشيعين والمعزين، فيما توافد عدد من الأهالي للمشاركة في مراسم الوداع الأخير للفنان الراحل، الذي ارتبط اسمه بمحافظة البحيرة وظل حريصًا على التواصل مع أبناء مسقط رأسه على مدار سنوات طويلة.

كما جرى تجهيز سرادق لتلقي واجب العزاء، وسط توقعات بحضور عدد من الشخصيات العامة والفنانين وأبناء المحافظة لتقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل.

ويعد عبد العزيز مخيون أحد أبرز الفنانين الذين أنجبتهم محافظة البحيرة، حيث قدم خلال مسيرته الفنية الممتدة لعقود طويلة العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية التي تركت بصمة بارزة في تاريخ الفن المصري.

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عبد العزيز مخيون جنازة البحيرة

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