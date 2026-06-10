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شباب بالمنيا ينقذون سيارة من التفحم أمام محطة القطارات

كتب : جمال محمد

08:40 م 10/06/2026
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    السيطرة على حريق اندلع في سيارة بالمنيا (3)
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    السيطرة على حريق اندلع في سيارة بالمنيا (2)
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    السيطرة على حريق اندلع في سيارة بالمنيا (4)

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تمكن مجموعة من الشباب والمارة بشارع الجمهورية أمام محطة قطارات مدينة المنيا، من السيطرة على حريق جزئي نشب في سيارة ملاكي، وتم إخماده قبل امتداده لباقي السيارة وتفحمها.


وفوجىء المارة عصر اليوم الأربعاء، بانبعاث أدخنة كثيفة من سيارة ملاكي أمام بوابة محطة القطارات الرئيسية، ومحاولة صاحبها السيطرة عليه.

وتوقف عدداً من الشباب والسائقين وقاموا باخماد الحريق، وتمكنوا من منع امتداده مستخدمين أنابيب الإطفاء، لينقذوا في النهاية السيارة قبل تفحمها بثوان.

وجرى نقل السيارة بعيداً عن المنطقة التي تشهد زحاماً كبيراً، إذ تبين حدوث ماس كهربائي في السيارة بسبب ارتفاع درجات حرارة الطقس.

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الطقس محطة قطارات حريق المنيا

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