منة عرفة بإطلالة صيفية أمام الأهرامات.. والجمهور يغازلها - صور

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خطفت الفنانة منة عرفة، الأنظار إليها بإطلالة صيفية أمام الأهرامات بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

أحدث ظهور لـ منة عرفة

ونشرت منة، الصور التي ظهرت فيها بملابس صيفية، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر الجيل اللي واكلة الجو، شو هذا الجمال، القمر، عسل أوي، جمالك يستحق الاهتمام، أحلى واحدة، سكر أوي".

آخر أعمال منة عرفة

كانت آخر أعمال منة عرفة في الدراما التليفزيونية مسلسل "السرايا الصفراء"، وقبله مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عرض في موسم رمضان 2025 وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، نيكول سابا.

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