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مصرع شاب متأثرًا بإصابته في مشاجرة بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

07:54 م 10/06/2026

جثة

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لقي شاب مصرعه متأثرًا بإصابته إثر مشاجرة نشبت بينه وبين شاب آخر بقرية كوم أشقاو التابعة لمركز طما شمال محافظة سوهاج، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طما المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة طما ووجود حالة وفاة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص أن المشاجرة نشبت بين شابين من أبناء قرية كوم أشقاو، وأسفرت عن إصابة محمد أ 20 عامًا بإصابات خطيرة أودت بحياته.

وجرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى طما المركزي، وإيداعه تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

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