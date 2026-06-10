إعلان

وزيرا الخارجية و الأوقاف يبحثان سبل التعاون

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

08:23 م 10/06/2026

وزيرا الخارجية والأوقاف يبحثان تعزيز دور مصر الريا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي؛ وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور أسامة الأزهري؛ وزير الأوقاف، وذلك بمقر وزارة الخارجية لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين.

شهد اللقاء تبادل الرؤى حول سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارتين لإبراز الدور الريادي لمصر في نشر قيم التسامح والتعايش والخطاب الديني المستنير، بما يعكس المكانة التي تتمتع بها مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة التنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الأوقاف لدعم الجهود المصرية الرامية إلى مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز ثقافة السلام والتعايش المشترك، مشيراً إلى ما تحظى به التجربة المصرية من تقدير واسع.

كما بحث الوزيران سبل دعم إيفاد أئمة وزارة الأوقاف إلى الخارج للقيام بمهام الدعوة ونشر الثقافة الإسلامية المستنيرة، فضلاً عن تنظيم الدورات التدريبية للأئمة والوعاظ الوافدين من مختلف دول العالم، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي المعتدل وتعزيز قيم التسامح والتعايش.

من جانبه، أشاد الدكتور أسامة الأزهري بالتعاون القائم بين الوزارتين، مؤكداً أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز الحضور الفكري والثقافي المصري على المستوى الدولي، ودعم المبادرات الهادفة إلى نشر قيم التسامح والحوار والتفاهم بين الشعوب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور بدر عبد العاطي نشر قيم التسامح وزير الخارجية وزير الأوقاف

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بالصور.. أول ظهور لوائل جمعة في الأهلي بعد توليه منصب مدير الكرة
رياضة محلية

بالصور.. أول ظهور لوائل جمعة في الأهلي بعد توليه منصب مدير الكرة
خريجة زراعة تكتب روشتات للمرضى.. غلق وتشميع مركز تغذية علاجية ببنها
أخبار المحافظات

خريجة زراعة تكتب روشتات للمرضى.. غلق وتشميع مركز تغذية علاجية ببنها

انتصار السيسي تشيد بدور متطوعي الهلال الأحمر المصري في دعم غزة
أخبار مصر

انتصار السيسي تشيد بدور متطوعي الهلال الأحمر المصري في دعم غزة
رسميًا.. الأهلي يعلن تفعيل برشلونة بند شراء حمزة عبدالكريم
رياضة محلية

رسميًا.. الأهلي يعلن تفعيل برشلونة بند شراء حمزة عبدالكريم
منة عرفة بإطلالة صيفية أمام الأهرامات.. والجمهور يغازلها - صور
زووم

منة عرفة بإطلالة صيفية أمام الأهرامات.. والجمهور يغازلها - صور

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

* "حرب الاختصاصات" تشتعل بين الصحة وسلامة الغذاء.. ماذا يحدث؟ (مستندات)
منها على النايل سات.. قائمة القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2026