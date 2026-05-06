استقبل المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، اليوم الأربعاء، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين محافظة الإسكندرية ودار الإفتاء المصرية في المجالات الدينية والمجتمعية، بما يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي ونشر الوعي الديني الصحيح.

تفاصيل مشروع دار الإفتاء الجديد في الإسكندرية

وتناول اللقاء بحث إنشاء فرع مستقل لدار الإفتاء المصرية بمحافظة الإسكندرية، يضم وحدات متخصصة تشمل الإرشاد الزواجي والحوار وفض النزاعات، بهدف معالجة المشكلات الأسرية والاجتماعية، والحد من النزاعات، إلى جانب تعزيز ثقافة الحوار والتسامح داخل المجتمع.

مفتي الجمهورية: تكامل المؤسسات يعزز الوعي ويواجه الفكر المتطرف

وأكد فضيلة مفتي الجمهورية أهمية تعزيز التعاون بين دار الإفتاء والمحافظة، مشددًا على أن تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية يمثل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات الفكرية، مع التوسع في استخدام المنصات الرقمية والتقنيات الحديثة للوصول إلى مختلف فئات المجتمع.

المحافظ: خطوة لدعم الاستقرار وخدمة المواطنين

من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية أن دعم وتطوير فرع دار الإفتاء بالمحافظة ليصبح فرعًا مستقلًا يمثل خطوة مهمة لتعزيز الدور التوعوي والمجتمعي، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الإفتائية، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي والحفاظ على الهوية الوطنية.