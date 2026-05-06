إعلان

وزير الصحة يقر إجراء أول ولادة طبيعية مجانًا بالمستشفيات الحكومية

كتب : أحمد جمعة

10:34 ص 06/05/2026

الدكتور خالد عبدالغفار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وافق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على أن تجرى الولادة الطبيعية الأولى لكل سيدة مجانًا داخل مستشفيات القطاع العلاجي التابع للوزارة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بصحة الأم والطفل، وتعزيز الاتجاه نحو الممارسات الطبية الآمنة، وفي خطوة تعكس التزامًا واضحًا بتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم حق المرأة في رعاية صحية متكاملة وآمنة.

وبحسب بيان، يأتي قرار وزير الصحة والسكان، ضمن استراتيجية الوزارة لتشجيع الولادة الطبيعية باعتبارها الخيار الطبي الأمثل في الحالات غير المعقدة، لما لها من فوائد صحية مثبتة للأم والطفل، فضلًا عن دورها في تقليل المضاعفات المرتبطة بالولادات القيصرية غير الضرورية، بما ينعكس إيجابيًا على مؤشرات الصحة العامة.

وأكدت وزارة الصحة أن المستشفيات التابعة للقطاع العلاجي، مجهزة تماما لاستقبال هذه الحالات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع توافر الفرق الطبية المدربة والتجهيزات اللازمة لضمان تقديم الخدمة بشكل لائق وآمن، مشيرة إلى أن القرار يشمل جميع المحافظات دون استثناء لضمان العدالة في تقديم الخدمة الصحية.

ويعكس هذا التوجه اهتمام الدولة المستمر بدعم المنظومة الصحية وتطوير خدمات الرعاية الأولية والعلاجية، خاصة ما يتعلق بصحة المرأة، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الاستثمار في صحة الأمهات هو استثمار في مستقبل المجتمع بأكمله.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة الولادة الطبيعية صحة المرأة الرعاية الصحية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تنظيم الاتصالات يكشف أسباب تحريك أسعار خدمات الاتصالات في مصر
اقتصاد

تنظيم الاتصالات يكشف أسباب تحريك أسعار خدمات الاتصالات في مصر
النيابة تعاين حريق مصنع أثاث ودهانات بالقطامية.. تفحم المخزن دون إصابات
حوادث وقضايا

النيابة تعاين حريق مصنع أثاث ودهانات بالقطامية.. تفحم المخزن دون إصابات
أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل بعد التشغيل الرسمي وعدد المحطات
أخبار مصر

أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل بعد التشغيل الرسمي وعدد المحطات
أول تعليق لمعتمد جمال بعد فوز الزمالك على سموحة
رياضة محلية

أول تعليق لمعتمد جمال بعد فوز الزمالك على سموحة
يحبون الحرية.. 3 أبراج لا تقع في الحب بسهولة
علاقات

يحبون الحرية.. 3 أبراج لا تقع في الحب بسهولة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة بين 9% و15%.. تنظيم الاتصالات يعطي الضوء الأخضر لشركات المحمول لتحريك الأسعار
تنظيم الاتصالات يتيح باقات جديدة للإنترنت الثابت والتليفون المحمول لتحقيق الشمول الرقمي