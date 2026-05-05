قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل محاكمة عاطل، لاتهامه بقتل زوجته ضربًا بسير جلد، بسبب خلافات زوجية بينهما، إلى جلسة دور الانعقاد في شهر يوليو المقبل لحضور الطبيب الشرعي.

هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار سمير علي محمد شرباش، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وعمرو زكي سكرتير محكمة الجنايات.

تفاصيل جريمة قتل

ترجع وقائع القضية رقم 23357 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة محرم بك عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد وفاة ربة منزل داخل الشقة سكنها.

زوج يضرب زوجته حتى الموت

وكشفت التحقيقات تعدى المتهم "ل.ع.ال" عاطل، بالضرب على زوجته المجني عليها، عدة مرات، باستخدام سير جلد، فسقطت أرضًا مغشيًا عليها ولفظت أنفاسها الأخيرة، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما.

إحالة قاتل زوجته للجنايات

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وقررت النيابة العامة وتم إلقاء القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.