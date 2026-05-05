ضربها بسير جلد حتى الموت.. قرار من المحكمة بشأن المتهم بقتل زوجته بالإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

03:09 م 05/05/2026

قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل محاكمة عاطل، لاتهامه بقتل زوجته ضربًا بسير جلد، بسبب خلافات زوجية بينهما، إلى جلسة دور الانعقاد في شهر يوليو المقبل لحضور الطبيب الشرعي.

صدر القرار برئاسة المستشار سمير علي محمد شرباش، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وعمرو زكي سكرتير محكمة الجنايات.

ترجع وقائع القضية رقم 23357 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة محرم بك عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد وفاة ربة منزل داخل الشقة سكنها.

وكشفت التحقيقات تعدى المتهم "ل.ع.ال" عاطل، بالضرب على زوجته المجني عليها، عدة مرات، باستخدام سير جلد، فسقطت أرضًا مغشيًا عليها ولفظت أنفاسها الأخيرة، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وقررت النيابة العامة وتم إلقاء القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.

