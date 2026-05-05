أجلت الدائرة الثانية بمحكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية، برئاسة المستشار أيمن الخضري، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة انقلاب سيارة "الأسفلت" بشارع قاصد كريم بمنطقة البيطاش، والتي أسفرت عن وفاة ثلاثة أشخاص، إلى جلسة 2 يونيو المقبل؛ وذلك لتقديم المستندات والوسائط الإلكترونية والتسجيلات الخاصة بالحادث.

اتهامات بالإهمال والتقصير ومفاجأة في رخصة قيادة السائق

وتعود وقائع القضية رقم 4438 لسنة 2026 إداري الدخيلة، حيث وجهت النيابة العامة لسائق السيارة "عبده. أ" ، و"محمد. ع" مسؤول شركة المقاولات (مخلى سبيله بكفالة)، اتهامات بالإهمال والتقصير وتعريض حياة المواطنين للخطر؛ وكشفت التحقيقات أن السائق يحمل رخصة قيادة "خاصة" لا تؤهله لقيادة شاحنات النقل الثقيل، فضلاً عن تقاعس الشركة المنفذة (من الباطن) عن اتباع إجراءات السلامة المهنية.



كواليس الحادث: انهيار أرضي مفاجئ بسبب بئر صرف قديم



وبينت المعاينة الأولية أن السيارة المحملة بالأسفلت المستخدم في تمهيد الطرق انقلبت نتيجة انهيار أرضي مفاجئ بشارع قاصد كريم بحي العجمي، يُرجح أن يكون بسبب وجود بئر صرف صحي قديم بالموقع؛ مما أدى لسقوط مادة "البلاك" الساخنة على ثلاثة من المارة تصادف وجودهم بالمكان، والذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة فور وصولهم للمستشفى متأثرين بإصاباتهم البالغة.



تقرير الطب الشرعي: تفحم كامل للجثث وانقباض في العضلات

وتسلمت النيابة تقرير الصفة التشريحية الصادم للضحايا، ومن بينهم "إبراهيم. ح"، والذي خلص إلى أن الجثامين في حالة تفحم كامل بكل الجسم، مما أدى لتشوه الملامح وانقباض عضلات الأطراف نتيجة ملامسة مادة "الزفت" الساخنة للجلد مباشرةً؛ فيما طالب ذوو الضحايا بتشديد العقوبة على كافة المقصرين في التسلسل الوظيفي والشركة المتعاقدة مع المحافظة.



مطالبات الدفاع بضم متهمين جدد وتعويض أهالي الضحايا



وشهدت الجلسة حضورًا مكثفًا للدفاع، حيث طالب محامي السائق بتعديل القيد والوصف وضم متهمين جدد سبقوه في المسؤولية الإدارية، مبينا أن موكله لم يكن يعلم بوجود الحفرة، بينما تمسك دفاع المجني عليهم بالحق المدني والجنائي، مؤكدين أن حق الضحايا الذين ماتوا متفحمين يجب أن يكون على قدر الكارثة التي تسببت في تيتيم أسرهم وتشريد ذويهم.