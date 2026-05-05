إعلان

تفحم 3 جثث.. تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة "سيارة الأسفلت" بالإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

02:38 م 05/05/2026

تأجيل محاكمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية، برئاسة المستشار أيمن الخضري، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة انقلاب سيارة "الأسفلت" بشارع قاصد كريم بمنطقة البيطاش، والتي أسفرت عن وفاة ثلاثة أشخاص، إلى جلسة 2 يونيو المقبل؛ وذلك لتقديم المستندات والوسائط الإلكترونية والتسجيلات الخاصة بالحادث.

اتهامات بالإهمال والتقصير ومفاجأة في رخصة قيادة السائق

وتعود وقائع القضية رقم 4438 لسنة 2026 إداري الدخيلة، حيث وجهت النيابة العامة لسائق السيارة "عبده. أ" ، و"محمد. ع" مسؤول شركة المقاولات (مخلى سبيله بكفالة)، اتهامات بالإهمال والتقصير وتعريض حياة المواطنين للخطر؛ وكشفت التحقيقات أن السائق يحمل رخصة قيادة "خاصة" لا تؤهله لقيادة شاحنات النقل الثقيل، فضلاً عن تقاعس الشركة المنفذة (من الباطن) عن اتباع إجراءات السلامة المهنية.


كواليس الحادث: انهيار أرضي مفاجئ بسبب بئر صرف قديم


وبينت المعاينة الأولية أن السيارة المحملة بالأسفلت المستخدم في تمهيد الطرق انقلبت نتيجة انهيار أرضي مفاجئ بشارع قاصد كريم بحي العجمي، يُرجح أن يكون بسبب وجود بئر صرف صحي قديم بالموقع؛ مما أدى لسقوط مادة "البلاك" الساخنة على ثلاثة من المارة تصادف وجودهم بالمكان، والذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة فور وصولهم للمستشفى متأثرين بإصاباتهم البالغة.


تقرير الطب الشرعي: تفحم كامل للجثث وانقباض في العضلات

وتسلمت النيابة تقرير الصفة التشريحية الصادم للضحايا، ومن بينهم "إبراهيم. ح"، والذي خلص إلى أن الجثامين في حالة تفحم كامل بكل الجسم، مما أدى لتشوه الملامح وانقباض عضلات الأطراف نتيجة ملامسة مادة "الزفت" الساخنة للجلد مباشرةً؛ فيما طالب ذوو الضحايا بتشديد العقوبة على كافة المقصرين في التسلسل الوظيفي والشركة المتعاقدة مع المحافظة.


مطالبات الدفاع بضم متهمين جدد وتعويض أهالي الضحايا


وشهدت الجلسة حضورًا مكثفًا للدفاع، حيث طالب محامي السائق بتعديل القيد والوصف وضم متهمين جدد سبقوه في المسؤولية الإدارية، مبينا أن موكله لم يكن يعلم بوجود الحفرة، بينما تمسك دفاع المجني عليهم بالحق المدني والجنائي، مؤكدين أن حق الضحايا الذين ماتوا متفحمين يجب أن يكون على قدر الكارثة التي تسببت في تيتيم أسرهم وتشريد ذويهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات الإسكندرية النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مباريات الحسم.. صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل الجولة الأخيرة بالدوري
رياضة محلية

مباريات الحسم.. صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل الجولة الأخيرة بالدوري
حاولت إنقاذ أمها فذُبحت بسكين عمها.. إحالة قاتل الطفلة "آيسل" للمفتي
حوادث وقضايا

حاولت إنقاذ أمها فذُبحت بسكين عمها.. إحالة قاتل الطفلة "آيسل" للمفتي
يعمل 12 ساعة يومًيا.. مواعيد تشغيل مونوريل شرق النيل
شئون عربية و دولية

يعمل 12 ساعة يومًيا.. مواعيد تشغيل مونوريل شرق النيل
"صراع اللقب".. القنوات الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم
رياضة محلية

"صراع اللقب".. القنوات الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم
مجموعة مصر.. ضربة موجعة لمنتخب إيران قبل كأس العالم 2026
رياضة محلية

مجموعة مصر.. ضربة موجعة لمنتخب إيران قبل كأس العالم 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي الليلة في الدوري المصري
التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة سموحة
مصر تدين استهداف مطار الخرطوم وتحذر من تصعيد إقليمي خطير
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها
القنوات الناقلة وموعد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز