كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، لموقع مصراوي اليوم الأربعاء، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اقتحام أحد الأشخاص لمدرسة طه شبرا الإعدادية بنات التابعة لمركز قويسنا، مؤكدًا أن الواقعة أُثير حولها الكثير من المعلومات غير الدقيقة التي تسببت في حالة من القلق بين أولياء الأمور والطالبات.

تفاصيل محاولة دخول شاب لمدرسة بنات بقويسنا

أوضح المصدر أن ما حدث لم يكن اقتحامًا كما تم تداوله، بل تمثل في محاولة دخول غير قانونية من أحد الشباب إلى داخل المدرسة خلال اليوم الدراسي، وهو ما تم التعامل معه بشكل فوري من قبل إدارة المدرسة وأفراد الأمن الإداري، حيث جرى منعه من الدخول قبل أن يتمكن من الوصول إلى الطالبات أو التأثير على سير العملية التعليمية داخل المدرسة.

تحرك سريع وتأمين كامل

أشار إلى أن إدارة المدرسة تحركت بسرعة واحترافية في التعامل مع الموقف، حيث تم استدعاء قوة من مركز شرطة قويسنا التي انتقلت إلى الموقع في وقت قياسي، وقامت بفرض كردون أمني بمحيط المدرسة لتأمينها بشكل كامل، مع استمرار اليوم الدراسي بشكل طبيعي حتى مواعيد الانصراف الرسمية دون وقوع أي إصابات أو تداعيات.

ضوابط صارمة للحرم المدرسي

وأكد المصدر أن هناك تعليمات مشددة تنظم دخول وخروج الأفراد إلى المدارس، ولا يُسمح لأي شخص بالتواجد داخل الحرم المدرسي دون تصريح رسمي، مشددًا على أن أي محاولة لمخالفة هذه القواعد يتم التعامل معها بحزم وفوريًا بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب.

رسالة طمأنة للأهالي

وجهت مديرية التربية والتعليم رسالة طمأنة لأولياء الأمور، أكدت خلالها أن أمن الطالبات يمثل أولوية قصوى، وأن المدارس ملتزمة بتطبيق بروتوكولات واضحة لتنظيم الزيارات والتعامل مع أي طارئ، مشيرة إلى أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي كان مبالغًا فيه، وأن الواقعة تمت السيطرة عليها في دقائق دون أي تأثير على الطالبات أو العملية التعليمية.