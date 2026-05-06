تركي آل الشيخ يطرح برومو جديد لفيلم 7Dogs.. ويعلن موعد عرضه في السينما

كتب : معتز عباس

06:03 م 06/05/2026 تعديل في 06:27 م
    أحمد عز في فيلم 7 doges (1)
    لقطات من أحمد عز في فيلم 7 doges (2)
    لقطات من كريم عبدالعزيز في فيلم 7 doges (1)
    لقطات من كريم عبدالعزيز في فيلم 7 doges (2)
    لقطات من كريم عبدالعزيز في فيلم 7 doges (3)
    أحمد عز في فيلم 7 doges (2)
    مشاهد الأكشين في فيلم 7 Dogs (2)
    مشاهد الأكشين في فيلم 7 Dogs (3)
    مشاهد الأكشين في فيلم 7 Dogs (4)
    مشاهد الأكشين في فيلم 7 Dogs (5)
    مشاهد الأكشين في فيلم 7 Dogs (6)
    موعد عرض فيلم 7 dogs
    لقطات من أحمد عز في فيلم 7 doges (1)
    مشاهد الأكشين في فيلم 7 Dogs (1)

أعلن المستشار تركي آل الشيخ طرح البرومو الثاني لفيلم "7Dogs" عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، حيث كشف الإعلان عن فيلم سينمائي ضخم يغلب عليه طابع الأكشن والتشويق، والمقرر عرضه يوم 27 مايو الجاري أول ـأيام عيد الأضحى المبارك.

أبطال فيلم 7Dogs

ويضم الفيلم نخبة كبيرة من نجوم الفن، وهم كريم عبد العزيز وأحمد عز، إلى جانب مشاركة عالمية بارزة للفنانة الايطالية مونيكا بيلوتشي والنجم الهندي سلمان خان، إضافة إلى مشاركة تارا عماد وسيد رجب وناصر القصبي، مع ظهور خاص للفنانة هنا الزاهد وعدد من النجوم.

احداث فليم 7Dogs

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول الذي يضطر للتعاون مع أحد أفراد عصابة "7 Doges" " في مهمة معقدة لمواجهة تجارة المخدرات، وسط سلسلة من المواجهات والتحديات المثيرة.

وتجسد مونيكا بيلوتشي خلال الأحداث شخصية سيدة أعمال قوية تدير شبكة إجرامية كبرى لتوزيع المخدرات، حيث تجمع بين الجاذبية والدهاء والبرود في إدارة عملياتها.


خالد سليم لـ هاني شاكر بعد توديعه لمثواه الأخير: "ستظل دائما أغانيك وفنك
