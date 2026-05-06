قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تدعو الشركات الأجنبية إلى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن شركات الطاقة العالمية تعهدت بضخ استثمارات جديدة في مصر تصل إلى نحو 19 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء أن استمرار تدفق الاستثمارات الكبرى يعكس ثقة قوية في الاقتصاد المصري، رغم التحديات والظروف الإقليمية الراهنة، مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة يظل من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار.

وأضاف "مدبولي" أن اكتشاف الغاز الطبيعي الجديد في محافظة كفر الشيخ من شأنه إضافة نحو 50 مليون قدم مكعب يوميًا إلى إنتاج قطاع الطاقة، بما يسهم في دعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة مستمرة في توفير المناخ الداعم للاستثمار، خاصة في مجالات البحث والاستكشاف، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

