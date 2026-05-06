دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

21:00

الفتح

الدوري الإماراتي

الشــارقة

19:45

العين

سيناريوهان.. ماذا يحتاج الأهلي للتأهل إلى دوري أبطال أفريقيا؟

كتب : هند عواد

01:27 م 06/05/2026
    الأهلي وإنبي (5)
    الأهلي وإنبي (2)
    الأهلي وإنبي (4)
    الأهلي (3) (1)
    الأهلي (4) (1)
    الأهلي وإنبي (3)

يمتلك النادي الأهلي فرصتين لضمان مقعد في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، بشرط تعثر منافسيه الزمالك وبيراميدز.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 50 في المركز الثالث، بعد الفوز على إنبي بثلاثية نظيفة، فيما اكتفي بنقطة وحيدة أمام سيراميكا، ليأتي في المركز الثاني بـ51 نقطة، وينفرد الزمالك بالصدارة بـ53 نقطة.

ماذا يحتاج الأهلي للتأهل إلى دوري أبطال أفريقيا؟

تتبقى جولة وحيدة على نهاية الموسم الحالي بالنسبة لمجموعة التتويج في الدوري المصري الممتاز، إذ يواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي، ويصطدم الزمالك بسيراميكا كليوباترا، فيما يواجه بيراميدز نظيره سموحة.

ويمتلك الأهلي فرصتين للتأهل إلى دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، إذ يكون السيناريو الأهلي بفوزه على المصري مع هزيمة بيراميدز من سموحة، في هذه حالة سيتساوى الثنائي في عدد النقاط، ويحسم الأهلي المركز الثاني بفضل المواجهات المباشرة.

السيناريو الثاني، يكون بفوز بيراميدز على سموحة وهزيمة الزمالك من سيراميكا كليوباترا، في هذه الحالة يتساوى الأهلي مع الزمالك عند النقطة 53، بينما يتأهل الأحمر بفضل المواجهات المباشرة.

من عرين "الأهلي" إلى سقالة "المحارة".. القصة الكاملة لرحيل أحمد سالم لاعب الجيش السابق

بيراميدز يفتح النار على التحكيم: "من يعوض النادي عن حرمانه من التتويج بالدوري؟"

