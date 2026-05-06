إعلان

السيطرة على حريق مصنع ورق ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

05:24 م 06/05/2026

حريق مصنع ورق ببني سويف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، في السيطرة على حريق اندلع داخل أحد مصانع الورق بمنطقة الصناعات المتوسطة شرق النيل، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

كانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية، وفرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة.

وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب وإخماد الحريق في وقت قياسي، فيما جرى تنفيذ أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال.

تفاصيل الخسائر والتحقيقات

وأفادت مصادر أولية أن الحريق أسفر عن بعض الخسائر المادية داخل المصنع، دون تسجيل إصابات أو وفيات، فيما بدأت الجهات المختصة في حصر التلفيات وبيان أسباب اندلاع الحريق.

إجراءات احترازية

وأكدت الجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع التشديد على مراجعة اشتراطات السلامة المهنية داخل المنشآت الصناعية، للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق بني سويف الحماية المدنية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس الوزراء يجدد رفض مصر للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية.. ماذا
أخبار مصر

رئيس الوزراء يجدد رفض مصر للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية.. ماذا
إنجاز مع بايرن وتهديد بالسلاح.. من هو مارك فان بوميل المرشح لتدريب الأهلي؟
رياضة عربية وعالمية

إنجاز مع بايرن وتهديد بالسلاح.. من هو مارك فان بوميل المرشح لتدريب الأهلي؟
أول قرارمن الزمالك بعد الوصول إلى الجزائر استعداداً لنهائي الكونفدرالية
رياضة عربية وعالمية

أول قرارمن الزمالك بعد الوصول إلى الجزائر استعداداً لنهائي الكونفدرالية
ترامب: سيتعين علينا العودة إلى قصف إيران قصفا مدمرا إذا لم ينته الأمر
شئون عربية و دولية

ترامب: سيتعين علينا العودة إلى قصف إيران قصفا مدمرا إذا لم ينته الأمر
رصاصتين على خيانة وانتقام.. كيف قاد الشك "مزارع أبو غالب" للمفتي مرتين؟
حوادث وقضايا

رصاصتين على خيانة وانتقام.. كيف قاد الشك "مزارع أبو غالب" للمفتي مرتين؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
بعد جدل "التبرعات".. دنيا فؤاد تسلم نفسها لأمن الإسماعيلية والنيابة تباشر التحقيق
بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي