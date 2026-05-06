في حالة من الذهول.. نجل هاني شاكر يودّع والده في الجنازة

تصوير- أحمد مسعد وهاني رجب:



شُيعت جنازة الفنان الراحل هاني شاكر، ظهر اليوم الأربعاء، من مسجد "أبو شقة" المجاورة "بالم هيلز" بمدينة الشيخ زايد، بحضور نقيب المهن شعارًا كاملاً، ونقيب المهن مصطفي أشرف زكي، ومتابعة المجلس الأعلى لمتابعة الإعلام خالد عبد العزيز.

وشهدت الجنازة، التي حرصت على حضورها نخبة من أيقونات الوسط الفني والإعلام، مفارقات عديدة نرصدها في التقرير التالي:

بث مباشر



أنشأت قناة "الحياة" بثًا مباشرًا لصلاة الجنازة، حيث تقدم الشيخ خالد الجندي ليؤم المصلين على جثمان الراحل هاني شاكر.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى لتقديم بث مباشر منذ وفاة الفنان الراحل أحمد زكي، إذ كان هو أول من تم تقديم بث مباشر لصلاة الجنازة على جثمانه، وذلك في 27 مارس عام 2005.

استمارات خاصة



قامت نقابة الصحفيين عبر شعبة المصورين، بإصدار استمارة تسجيل مخصصة تأليف مراسم جنازة وعزاء الفنان الراحل هاني شاكر، في أول تطبيق رسمي لبروتوكول التعاون المبرم مع شركة "SOKNA" مناسب في تنظيم مراسم الجنازات.

وارتدى مصورو الصحف والمواقع ووكالات الأنباء "سترة" (قميصاً) خاصة بهم أثناء التغطية، بعد التوقيع على الاستمارة، في سابقة تعد الأولى من نوعها وتنسيق التغطية الصحفية للجنازات .

حظر تصوير لحظات الدفن



أعلنت النقابة مجموعة من الشروط، منها حظر التواجد داخل المقابر أو تصوير لحظات الدفن، وتنتظر برغبة أسرة الفقيد.

كما تقرر منع التصوير بالجملة داخل قاعات المسجد أثناء صلاة الجنازة، على أن يتم توفير صور مدرسية للمراسم من خلال فريق المنظمة، وتتيحها للمصورين عبر مجموعة "واتساب" مخصصة لذلك.

العلم المصري



نُفذت وصية المطرب الراحل هاني شاكر بلف "النعش" بالعلم المصري؛ تقديراً لمسيرته الوطنية الفنية، مثلما حدث في جنازات نخبة من رموز الفن الراحل، ومنهم أحمد زكي، والمخرج يوسف شاهين، والفنان محمود ياسين، والموسيقار محمد سلطان.

أقرأ ايضا

باقة من الورود.. حضور رمزي للرئيس الفلسطيني في جنازة هاني شاكر





انتهاء مراسم تشييع جثمان الفنان هاني شاكر بحضور نجوم الفن



