رئيس أزهرية الإسماعيلية يتفقد امتحانات النقل ويؤكد انتظام اللجان

كتب : أميرة يوسف

03:44 م 06/05/2026
    الازهر
    لجان الامتحانات
    امتحانات النقل
    الامتحانات

أجرى الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، جولة تفقدية داخل معهد بنين الواصفية الابتدائي الإعدادي، للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية.

التأكيد على الالتزام بالتعليمات وتوفير بيئة مناسبة

شملت الجولة تفقد لجان الامتحانات وأعمال الكنترول السري، حيث شدد رئيس المنطقة على ضرورة الالتزام بتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية، مع توفير أجواء هادئة ومناسبة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

رعاية خاصة للطلاب ذوي الهمم

وخلال الزيارة، تابع الهواري سير امتحان أحد الطلاب المكفوفين، موجهاً بضرورة منحه كامل حقوقه، والتأكد من تهيئة اللجان بما يتناسب مع احتياجاته لضمان تكافؤ الفرص.

اطلاع على الجوانب الإدارية داخل المعهد

كما تفقد الأعمال الإدارية داخل المعهد، للتأكد من انتظام العمل وتكامل الجهود بين الإداريين والمعلمين خلال فترة الامتحانات.

امتحانات العربية والإنجليزية دون شكاوى

وأدى طلاب المرحلة الابتدائية امتحان مادة اللغة العربية، بينما خاض طلاب المرحلة الإعدادية امتحان اللغة الإنجليزية، وسط تأكيد غرفة العمليات بالمنطقة على انتظام اللجان وعدم تلقي أي شكاوى تتعلق بمستوى الامتحانات.

مرافقة قيادات المنطقة خلال الجولة

رافق رئيس المنطقة خلال جولته أحمد الصاوي، مدير أمن المنطقة الأزهرية.

الإسماعيلية إمتحانات الأزهر

