وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراً جديداً لإيران، قائلاً إنه إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فإن "القصف سيبدأ" وسيكون "بمستوى وكثافة أعلى مما كان عليه من قبل".

إذا لم توافق إيران سيبدأ القصف

كتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" صباح الأربعاء: "بافتراض موافقة إيران على تقديم ما تم الاتفاق عليه، وهو افتراض كبير على الأرجح، فإنّ "الغضب الملحمي" الأسطوري سينتهي، وسيسمح الحصار الفعال للغاية بفتح مضيق هرمز أمام الجميع، بما في ذلك إيران، أما إذا لم توافق، فسيبدأ القصف، وسيكون، للأسف، على مستوى أعلى بكثير وبكثافة أكبر مما كان عليه من قبل".

التوصل لاتفاق "افتراض كبير"

لم يستبعد الرئيس إمكانية التوصل إلى اتفاق، والذي قال إنه سينهي العملية العسكرية الأمريكية ضد البلاد، لكنه أضاف أن التوصل إلى اتفاق قد يكون "افتراضاً كبيراً".

صرح وزير الخارجية ماركو روبيو للصحفيين أمس بأن عملية الغضب الملحمي قد انتهت بالفعل، لافتًا إلى أن الرئيس أبلغ الكونجرس بذلك سابقًا.

مقترح أمريكي لوقف الحرب

وفي سياق متصل، نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة أن البيت الأبيض يقترب من التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن مذكرة تفاهم مختصرة، تهدف إلى وضع إطار عام لإنهاء الحرب، تمهيداً لمفاوضات تفصيلية حول البرنامج النووي والقضايا العالقة.

وبحسب المصادر، تتوقع واشنطن تلقي الرد الإيراني خلال 48 ساعة على أبرز بنود مسودة الاتفاق الإطاري، مشيرة إلى أن الطرفين وصلا إلى أقرب نقطة تفاهم منذ اندلاع الحرب، رغم عدم التوصل إلى أي اتفاق نهائي حتى الآن.