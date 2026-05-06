حادث دهس على طريق أشمون.. مصرع مُسن وإصابة آخر في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

05:14 م 06/05/2026

شهد طريق شما - طهواي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، حادث دهس مأساوي بسبب سيارة أجرة "ميكروباص"، أسفر عن مصرع مسن وإصابة آخر أثناء سيرهما على جانب الطريق.

تفاصيل حادث دهس على طريق أشمون

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع حادث تصادم، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين اصطدام سيارة ميكروباص بشخصين أثناء سيرهما، بعد فقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة.

ضحايا الحادث

أسفر الحادث عن مصرع مسن يبلغ من العمر 80 عامًا في موقع الحادث متأثرًا بإصاباته، فيما أصيب آخر يبلغ 75 عامًا بجرح قطعي في الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين والإجراءات

جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإيداع جثمان المتوفى ثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، مع تحرير محضر بالواقعة.

تحقيقات جارية

باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

