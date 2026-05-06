بتكلفة 5 ملايين جنيه.. "كدواني" يتفقد سوق الماشية الجديد بملوي

كتب : جمال محمد

04:29 م 06/05/2026
    سوق ماشية جديد لأهالي ملوي بالمنيا (1)
    سوق ماشية جديد لأهالي ملوي بالمنيا (2)

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، التجهيزات النهائية والمراحل الختامية لإنشاء السوق الحضري الجديد للماشية بالطريق الصحراوي الشرقي بملوي، والذي يقام على مساحة 4 أفدنة بتكلفة تقديرية بلغت 5 ملايين جنيه.

أكد اللواء كدواني أن اختيار الموقع الجديد يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الأسواق العشوائية، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى القضاء التام على الاختناقات المرورية داخل مدينة ملوي، وتوفير بيئة تداول آمنة تخضع لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، ودعم رؤية مصر 2030 من خلال إعادة توزيع الأنشطة الخدمية بما يتماشى مع المخططات العمرانية الحديثة.

وخلال جولته، تفقد المحافظ ومرافقوه التجهيزات النهائية بالموقع، واستمع إلى شرح تفصيلي من أحمد خلف، رئيس مركز ملوي، حول معدلات الانجاز، موجهاً بضرورة مراعاة اشتراطات الحماية المدنية، وتخصيص أماكن لانتظار السيارات، وتوفير خدمات متكاملة للمترددين على السوق، لضمان تدشين المشروع ودخوله الخدمة في أقرب وقت ممكن، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المحلية وخلق فرص عمل جديدة، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.

جدير بالذكر، أن السوق الجديد يمثل استجابة تنفيذية لمطالب أهالي ملوي بإنهاء الأزمة المرورية والبيئية التي سببها السوق القديم وسط المساكن، عقب موافقة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ويمثل هذا المشروع نقلة حضارية كبرى للمدينة تساهم في تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات المحلية بالمركز.

المنيا سوق عماد كدواني

