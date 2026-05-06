بسبب لعبة إلكترونية.. فصل طالبتين وحرمانهما من الامتحانات في الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

04:32 م 06/05/2026

الدكتور عربي أبوزيد

أصدر الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، قراراً بفصل طالبتين لمدة 15 يومًا وحرمانهما من دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وإحالة المقصرين ومسئولي الإشراف للتحقيق العاجل.

طالبتان تحدثان جروح بأجسادهما

يأتي القرار بسبب تقليد الطالبتين للعبة إلكترونية وإحداث خدوش سطحية بسيطة بأجسادهما، بمجمع مدارس الشهداء رسمي لغات مميز بإدارة الجمرك التعليمية.

لجنة عاجلة للتحقيق في واقعة مدرسة الشهداء

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة مدير عام إدارة الجمارك واتخذت قرارها بمعرفة لجنة الحماية المدرسية في ضوء لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.

لقاءات تشاورية مع أولياء الأمور

وشدد "أبوزيد" على مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة عقد وتنظيم العديد من ندوات التوعية السلوكية للطلاب ولقاءات تشاورية مع أولياء الأمور بشكل دوري منتظم لإشراك الأسرة في تعديل سلوك الطلاب.

إجراءات رادعة ضد الطلاب المخالفين

وأكد وكيل الوزارة على اتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية رادعة مع الطلاب المخالفين وفق لائحة التحفيز والانضباط المدرسي.

الإسكندرية مدرسة التربية والتعليم

إطلاق باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات.. وزير الاتصالات يوضح
