بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي

تزايدت معدلات البحث عن أسعار باقات الإنترنت الأرضي، عقب إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الموافقة على تحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تصل إلى 15% في بعض الباقات، شاملة الضرائب.

وأكد الجهاز ثبات سعر دقيقة الصوت للخط الأرضي والمحمول، إلى جانب عدم تغيير أسعار كروت شحن الرصيد والمحافظ الإلكترونية.

وبحسب آخر أسعار معلنة، ووفقا لحسابات "مصراوي"، جاءت أسعار باقات الإنترنت الأرضي بعد تطبيق زيادة 15% كالتالي (قد تتباين الأسعار بين شركة إلى أخرى بشكل طفيف):

140 جيجا: 275.31 جنيه، بدلا من 239.4 جنيه، بزيادة قدرها 35.91 جنيه.

200 جيجا: 380.19 جنيه، بدلا من 330.6 جنيه، بزيادة قدرها 49.59 جنيه.

250 جيجا: 471.96 جنيه، بدلا من 410.4 جنيه، بزيادة قدرها 61.56 جنيه.

400 جيجا: 747.27 جنيه، بدلا من 649.8 جنيه، بزيادة قدرها 97.47 جنيه.

600 جيجا: 1114.35 جنيه، بدلا من 969 جنيها، بزيادة قدرها 145.35 جنيه.

