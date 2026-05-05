قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بإضرام النيران في شقة تاجر أثناء تواجد زوجته وأبنائه داخلها، بسبب خلافات على الميراث.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار رامه سعد طبيخه، والمستشار شريف عبد المنعم هجرس، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب.

حريق يلتهم شقة سكنية

ترجع وقائع القضية رقم 9030 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بأحد الشقق السكنية.

عامل يضرم النار في شقة

ووفقًا أوراق القضية، أضرم المتهم "أ.ي.ع" عامل، النيران في شقة المدعو "س.ي.ع" تاجر، أثناء تواجد المجني عليه وزوجته وأبنائه داخلها، إلا أنه جرى السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي، دون إصابات.

جريمة بسبب الميراث

وكشفت التحقيقات ارتكاب المتهم جريمته بسبب خلاف بين شقيقته وأسرة زوجها المتوفي وأن المجني عليه رفض إعطائها الميراث، وألقي القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول.

وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.