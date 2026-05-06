أعلنت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تشغيل أول مصنع متخصص في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالمنطقة الصناعية بمدينة الخارجة، لمتابعة مراحل التشغيل وخطوط الإنتاج، ضمن خطة المحافظة لدعم التنمية الصناعية وزيادة معدلات التصنيع المحلي.

طاقة إنتاجية وتوسعات

وتابعت المحافظ خطوط الإنتاج داخل المصنع، المقام على مساحة 11 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تبلغ 90 طنًا يوميًا من الأسمدة الفوسفاتية المصنعة من خام الفوسفات.

ويستهدف المصنع، ضمن خطة التوسع، زيادة خطوط الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية إلى نحو 270 طنًا يوميًا، بما يسهم في تغطية احتياجات السوق المحلي والخارجي من الأسمدة الفوسفاتية.

جودة المنتج

وأشادت محافظ الوادي الجديد بجودة المنتج ومطابقته للاشتراطات والمواصفات المعتمدة للتداول في سوق المخصبات والأسمدة الزراعية، مؤكدة أهمية تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية المتاحة داخل المحافظة.

مصنع جديد في بلاط

ووجهت المحافظ بالتنسيق لتيسير الإجراءات اللازمة لتخصيص موقع للشركة لإنشاء مصنع آخر بمنطقة الزيات بمركز بلاط، بهدف تعظيم الاستفادة من المواد الخام المتاحة في النطاق الجغرافي لمنطقة أبو طرطور.

ويستهدف التوسع الجديد سد احتياجات السوق المحلي من الأسمدة الفوسفاتية، والتي تصل إلى 25 ألف طن سنويًا، بما يدعم القطاع الزراعي ويعزز فرص الاستثمار الصناعي داخل الوادي الجديد.

فوسفات أبو طرطور

وتُعد منطقة أبو طرطور في الوادي الجديد من أبرز مناطق خام الفوسفات في مصر، إذ تستند إليها خطط صناعية تهدف إلى تحويل الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة بدلًا من الاكتفاء باستخراجه.

وسبق أن استعرضت وزارة البترول والثروة المعدنية خطط تطوير أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج في أبو طرطور للحفاظ على مكانة شركة فوسفات مصر بين كبرى الشركات المنتجة لخام الفوسفات.

كما يمثل تصنيع الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك أحد المسارات المهمة لتعظيم الاستفادة من خام الفوسفات، إذ تشير تقارير حديثة إلى أن مجمعات أبو طرطور تستهدف إنتاج حامض الفوسفوريك بوصفه مادة رئيسية في صناعة الأسمدة الفوسفاتية والمركبة. (