"تسنيم": المقترح الأمريكي المُقدّم لإيران يتضمن بنودًا غير مقبولة

كتب : مصطفى الشاعر

05:46 م 06/05/2026

إيران وأمريكا

كشف مصدر إيراني مسؤول لوكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، أن طهران لم تُقدّم ردا رسميا حتى الآن على المقترح الأمريكي الأخير الرامي لإنهاء الحرب الجارية، مشيرا إلى أن المسودة المطروحة تتضمن بنودا وصفها بأنها "غير مقبولة" من وجهة النظر الإيرانية.

وتأتي هذه التصريحات لتُبدد التوقعات التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية حول قُرب التوصل إلى اتفاق نهائي موجز لإنهاء الصراع، حيث شددت المصادر الإيرانية على أن التفاهمات لم تصل بعد إلى مرحلة النضج التي تسمح بإبرام صفقات نهائية.

ترحيب إيراني بالمبادرة الصينية لتعزيز الاستقرار الإقليمي

في سياق متصل، أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ترحيب بلاده بالجهود الدبلوماسية البديلة، معلنا تقدير طهران للمقترح الصيني المكون من 4 نقاط والذي يهدف إلى دعم وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار عراقجي، في تدوينة له عبر منصة "إكس"، إلى أن المقترح الصيني يُمثّل "إطارا إيجابيا" للتعامل مع الأزمات الإقليمية، مما يعكس رغبة إيرانية في تنويع المسارات التفاوضية والبحث عن ضمانات دولية تتجاوز الإطار الذي تطرحه واشنطن في ظل استمرار الفجوات في المواقف بين الطرفين.

تأتي هذه التطورات في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق عملية مشروع الحرية التي انطلقت يوم الإثنين، لتأمين مرافقة السفن عبر المضيق، مشيرا إلى أن التوقف يهدف لإفساح المجال أمام محادثات تسعى للتوصل إلى اتفاق شامل مع طهران.

