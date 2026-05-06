أصيب 7 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص صغير الحجم "توناية" آخر كوبري محمد نجيب بمنطقة سيدي بشر بطريق كورنيش الإسكندرية.

بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص

تلقى قسم شرطة المنتزه أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص "توناية" آخر كوبري محمد نجيب بدائرة القسم

تحرك رجال الشرطة إلى موقع الحادث

انتقل ضباط القسم والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة ما أدى إنقلابها بالطريق المشار إليه.

إصابة 7 مواطنين إثر حادث مروري

أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص وجرى نقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى رفع السيارة وإزالة آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.