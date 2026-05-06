الحكومة تفرض اشتراطات خضراء على المصانع الجديدة.. مدبولي يكشف التفاصيل

كتب : أحمد العش

05:59 م 06/05/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تمضي بخطى متسارعة نحو توطين صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا أن هذا التوجه لم يعد مجرد خطط مستقبلية، بل تم ترجمته فعليًا إلى إنشاء مصانع متخصصة داخل مصر لدعم هذا القطاع الحيوي.

وأشار "مدبولي" خلال كلمته في المؤتمر الأسبوعي للحكومة من العاصمة الإدارية، إلى أن الحكومة تضع ملف الطاقة النظيفة على رأس أولوياتها، من خلال دعم الصناعات المرتبطة بها وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي في هذا المجال.

اشتراطات جديدة للمصانع لتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة

أوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تتبنى سياسات واضحة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، من خلال فرض اشتراطات على المصانع الجديدة تلزمها بأن يكون جزء من إنتاجها قائمًا على الطاقة المتجددة، بما يسهم في تسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأضاف أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى دمج الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع السكني

لفت "مدبولي" إلى أن جهود الدولة لا تقتصر على القطاع الصناعي فقط، بل تمتد إلى القطاع السكني، إذ يجري العمل على تعميم استخدام أنظمة الطاقة المتجددة في الوحدات السكنية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يتم التركيز على استغلال أسطح المباني في تركيب حلول الطاقة الشمسية، بما يساهم في خفض استهلاك الطاقة التقليدية وتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الموارد، فضلًا عن تخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية.

مصطفى مدبولي مؤتمر الحكومة مجلس الوزراء قطاع الطاقة الطاقة المتجددة

