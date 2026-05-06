أثار ظهور حاوية بحرية ضخمة على شاطئ مدينة سيدي براني، الواقعة على بعد 140 كم غرب مرسى مطروح، حالةً من الجدل والقلق بين الأهالي، وتبين من المعاينة الأولية أن الجسم هو عبارة عن "تانك كونتينر" أسطواني الشكل ومحكم الإغلاق، يطفو فوق سطح الماء ومثبت بإطار معدني، دون رصد أي تسربات لمحتواه حتى الآن.

تفاصيل ظهور جسم معدني غريب في مطروح

وتشير الترجيحات الأولية إلى أن هذه الحاوية قد تكون جزءًا من حمولة سفينة غاز تعرضت للغرق مؤخرًا قبالة السواحل الليبية، حيث يُعتقد أن الأمواج جرفتها لمسافات طويلة حتى استقرت على سواحل مطروح؛ فيما تواصل الأجهزة المعنية التحقق من مصدرها الرسمي وتاريخ فقدانها في مياه البحر المتوسط.

تحذيرات من خبراء النقل البحري بشأن "تانك كونتينر"

وأوضح خبراء في مجال الشحن والنقل البحري أن هذا النوع من الحاويات مخصص لنقل السوائل والمواد الكيميائية أو الغازية، مشددين على أن قدرتها على الطفو لا تعني بالضرورة أنها فارغة، حيث إن تصميمها الهندسي يسمح لها بالطفو حتى وإن كانت محملة بقرابة 20 طنًا أو أكثر ؛ وحذر الخبراء من محاولة غير المتخصصين فتح منافذ الحاوية أو الاقتراب منها، مؤكدين أن الخطر الحقيقي يكمن في طبيعة محتواها الكيميائي.

تحرك رسمي لفحص الحاوية وتأمين الموقع أمنيًا

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بمحافظة مطروح أن الجهات المعنية بدأت بالفعل إجراءات الفحص الفني والتقني للجسم الحديدي للتحقق من محتواه ومصدره؛ كما فرضت السلطات متابعةً ميدانيةً مشددة بمحيط الواقعة، مع توجيه تحذيرات عاجلة للمواطنين بعدم التعامل مع أي أجسام مجهولة المصدر لحين صدور التقرير الفني النهائي وضمان السلامة البيئية والصحية.