إعلان

كمين القاهرة يوقف مغامرة حرامي الأسلاك وبحوزته كمية من الحشيش

كتب : علاء عمران

01:28 م 06/05/2026 تعديل في 01:59 م

المتهم بسرقة الأسلاك الكهربائية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


ألقى أمن القاهرة القبض على عاطل تخصص في سرقة الأسلاك الكهربائية من أعمدة الإنارة اليوم الأربعاء بعد رصد مقطع فيديو وثق جريمته ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

رصد فيديو سرقة الأسلاك الكهربائية من أعمدة الإنارة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخص بانتزاع أسلاك كهربائية من أحد أعمدة الإنارة في القاهرة، مما عرض حياة المواطنين للخطر وأدى لانقطاع الخدمة، وبدأت القوات فحص الواقعة لكشف هوية المتورط.

تحديد مكان المتهم وضبطه بالمخدرات

بالفحص والتحريات الميدانية، نجحت القوات في تحديد هوية المتهم وتبين أنه عاطل مقيم بمنطقة بدر بالقاهرة. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وإلقاء القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من الأسلاك المسروقة والأدوات المستخدمة في قصها، بالإضافة إلى كمية من مخدر الحشيش كانت معدة للتوزيع والاتجار.

اعتراف اللص بالسرقة والاتجار في المخدرات

بمواجهة المتهم أمام رجال المباحث، انهار واعترف بارتكاب واقعة السرقة الموثقة بالفيديو، كما أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح السريع. علاوة على ذلك، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية مخدرات سرقة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

احتياطي النقد الأجنبي لمصر يكسر حاجز الـ53 مليار دولار لأول مرة في تاريخه
أخبار البنوك

احتياطي النقد الأجنبي لمصر يكسر حاجز الـ53 مليار دولار لأول مرة في تاريخه
إطلاق خدمة "كعب العمل" إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية لتسهيل التوظيف
أخبار مصر

إطلاق خدمة "كعب العمل" إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية لتسهيل التوظيف
القبض على عنصر إجرامي غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية
حوادث وقضايا

القبض على عنصر إجرامي غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية
سيناريوهان.. ماذا يحتاج الأهلي للتأهل إلى دوري أبطال أفريقيا؟
رياضة محلية

سيناريوهان.. ماذا يحتاج الأهلي للتأهل إلى دوري أبطال أفريقيا؟
بحضور مصطفى كامل وأشرف زكي.. تشييع جنازة هاني شاكر من الشيخ زايد
زووم

بحضور مصطفى كامل وأشرف زكي.. تشييع جنازة هاني شاكر من الشيخ زايد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الصحة يقر إجراء أول ولادة طبيعية مجانًا بالمستشفيات الحكومية
زيادة بين 9% و15%.. تنظيم الاتصالات يعطي الضوء الأخضر لشركات المحمول لتحريك الأسعار
تنظيم الاتصالات يتيح باقات جديدة للإنترنت الثابت والتليفون المحمول لتحقيق الشمول الرقمي