

ألقى أمن القاهرة القبض على عاطل تخصص في سرقة الأسلاك الكهربائية من أعمدة الإنارة اليوم الأربعاء بعد رصد مقطع فيديو وثق جريمته ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

رصد فيديو سرقة الأسلاك الكهربائية من أعمدة الإنارة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخص بانتزاع أسلاك كهربائية من أحد أعمدة الإنارة في القاهرة، مما عرض حياة المواطنين للخطر وأدى لانقطاع الخدمة، وبدأت القوات فحص الواقعة لكشف هوية المتورط.

تحديد مكان المتهم وضبطه بالمخدرات

بالفحص والتحريات الميدانية، نجحت القوات في تحديد هوية المتهم وتبين أنه عاطل مقيم بمنطقة بدر بالقاهرة. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وإلقاء القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من الأسلاك المسروقة والأدوات المستخدمة في قصها، بالإضافة إلى كمية من مخدر الحشيش كانت معدة للتوزيع والاتجار.

اعتراف اللص بالسرقة والاتجار في المخدرات

بمواجهة المتهم أمام رجال المباحث، انهار واعترف بارتكاب واقعة السرقة الموثقة بالفيديو، كما أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح السريع. علاوة على ذلك، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.