تستعد محافظة مطروح غداً، الأربعاء 1 أبريل 2026، لاستقبال موجة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تشير آخر تحديثات خرائط الطقس العالمية وبيانات هيئة الأرصاد الجوية إلى اجتماع ظواهر الأمطار الرعدية الغزيرة مع نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة، وهو ما يتطلب حذراً خاصاً من المواطنين والمسافرين على الطرق السريعة.

أوقات سقوط الأمطار فى مطروح

وحول التسلسل الزمني للحالة الجوية، كشفت بيانات موقع "Weather.com" أن طقس المحافظة سيمر بثلاث مراحل تبدأ بهدوء نسبي من منتصف الليل وحتى الثامنة صباحاً؛ حيث تسود أجواء غائمة كلياً مع درجات حرارة تتراوح بين 17° و22° مئوية، وتصاحبها رياح شرقية إلى جنوبية شرقية هادئة لا تؤثر على حركة السير العادية.

ومع حلول الساعة التاسعة صباحاً، تدخل المحافظة في مرحلة "الذروة"، وهي الفترة الأكثر اضطراباً التي تمتد حتى الثانية ظهراً؛ حيث تبدأ زخات المطر في التساقط تزامناً مع رياح تبلغ سرعتها 25 ميلاً في الساعة.

وتصل هذه الاضطرابات إلى ذروتها القصوى في تمام الساعة 11 صباحاً، برفع احتمالية سقوط الأمطار إلى 85% لتتحول إلى أمطار مستمرة، فيما تسجل الرياح أعلى سرعة لها (27 ميلاً في الساعة) في العاشرة صباحاً، وهي رياح جنوبية قد تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة قبل هطول المطر.

أما المرحلة الثالثة، فتشهد نوعاً من الهدوء النسبي الذي يبدأ من الثانية ظهراً حتى السادسة مساءً، حيث تنحسر الأمطار وتتحول الأجواء إلى سحب فقط، قبل أن تعاود الزخات المطرية الهطول مرة أخرى بنسبة تتراوح بين 40% إلى 50% في الفترة من السابعة وحتى التاسعة مساءً.

ومن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجياً ليلاً لتستقر عند 68° فهرنهايت بعد أن سجلت ذروتها نهاراً عند 74° فهرنهايت.

وعلى صعيد السلامة العامة، وجه خبراء الأرصاد، نصيحة عاجلة للمسافرين بضرورة تجنب القيادة على الطرق السريعة بمحافظة مطروح، خاصة في الفترة ما بين 9 صباحاً و1 ظهراً؛ وذلك لضمان السلامة وتفادي المخاطر الناجمة عن تداخل الأمطار الغزيرة مع نشاط الرياح التي قد تحجب الرؤية الأفقية.

موعد تحسن الطقس فى مطروح

وفي سياق متصل، طمأنت البيانات هيئة الأرصاد الجوية، بشأن يوم الخميس 2 أبريل، حيث من المتوقع انقشاع السحب تماماً مع ساعات الصباح الأولى، لتتحول الأجواء إلى مشمسة طوال اليوم مع انعدام كامل لفرص سقوط الأمطار، مما يجعل الأجواء مثالية للأنشطة الخارجية والرحلات.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، كشفت في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها أغلب أنحاء الجمهورية، تتضمن سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاطاً للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

خريطة سقوط الأمطار فى المحافظات وشدتها

وبحسب بيان الأرصاد تشهد مناطق: مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، شمال سيناء، فرص سقوط أمطار متوسطة تغزر مع تقدم ساعات النهار، وتكون رعدية أحياناً على فترات متقطعة، فيما تشهد مناطق : الغربية، المنوفية، الشرقية، القاهرة الكبرى، مدن القناة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، شمال محافظة البحر الأحمر، جنوب سيناء، فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحياناً، وتزداد شدتها وتغزر مساءً وحتى صباح الخميس على فترات متقطعة.

ودعت هيئة الأرصاد، المواطنين إلى تجنب الوقوف أسفل الأشجار واللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة، والقيادة بهدوء وحذر شديد على الطرق السريعة، ومتابعة التحديثات الدورية الصادرة عن هيئة الأرصاد.