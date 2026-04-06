أعلن محمد شرابي نقيب الصيادين بمركز البرلس في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، انتشال جثة طالب يقيم بقرية البنائين لقى مصرعه غرقًا في مياه البحر المتوسط قبالة القرية.

وأكد نقيب الصيادين بمركز البرلس لـ مصراوي، أنه جرى انتشال جثة الطالب ماجد بدري فتحي صالح، 14 عامًا، طالب في الشهادة الإعدادية، ويقيم بقرية البنائين من مياه البحر المتوسط بعدما قذفته الأمواج على شاطئ البحر قبالة القرية بعد فترة بحث عنه طوال 24 ساعة ماضية عقب حدوث واقعة غرقه.

وقال إنه جرى نقل جثة الطالب الغارق إلى مشرحة مستشفى برج البرلس المركزي تحت تصرف النيابة العامة بينما تُشيع جنازته عقب الأنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة بمسجد قرية البنائين.

وكان الطالب المذكور لقى مصرعه غرقًا، أمس الأحد، في مياه البحر اِِلمتوسط قبالة قرية البنائين التابعة لمركز البرلس أثناء استحمامه ما أدى إلى وجود حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية.