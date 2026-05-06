تسرع OpenAI من وتيرة العمل على أول هاتف ذكي خاص بها، مع استهداف طرحه في الأسواق بحلول عام 2027، في خطوة تضعها في منافسة مباشرة مع Apple وهواتف iPhone.

وبحسب المعلومات الأولية، سيعتمد الهاتف الجديد بشكل أساسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهام، بدلا من النمط التقليدي القائم على التطبيقات، ما يشير إلى تحول محتمل في تجربة استخدام الهواتف الذكية خلال السنوات المقبلة.

وقال "Ming-Chi Kuo" المحلل المتخصص في قطاع التكنولوجيا، إن الخطط الحالية تتضمن جدولا زمنيا طموحا، يبدأ بالإنتاج الكمي في النصف الأول من عام 2027، وفقا لما نقله موقع 9to5Mac.

ومن المتوقع، في حال سير عملية التطوير وفق المخطط، أن يتم طرح الهاتف للجمهور في وقت لاحق من العام نفسه، بالتوازي مع استقرار سلاسل الإمداد.

وأشار كو إلى أن شركة MediaTek مرشحة لتكون المورد الحصري للمعالجات، حيث يتوقع أن يعتمد الجهاز على نسخة مخصصة من شريحة Dimensity 9600، المصنعة بتقنية N2P من TSMC، خلال النصف الثاني من عام 2026.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى إمكانية وصول شحنات الهاتف إلى نحو 30 مليون وحدة خلال الفترة بين 2027 و2028، حال استمرار المشروع وفق الخطة.

ويعكس هذا التوجه طموحا كبيرا من Sam Altman، الرئيس التنفيذي للشركة، الذي ألمح مؤخرا إلى أهمية إعادة التفكير في تصميم أنظمة التشغيل وواجهات المستخدم، بما يتماشى مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.