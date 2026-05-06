إعلان

"OpenAI" تخطط لإطلاق أول هاتف ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي.. تفاصيل

كتب : محمود الهواري

05:42 م 06/05/2026

هاتف OpenAI

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تسرع OpenAI من وتيرة العمل على أول هاتف ذكي خاص بها، مع استهداف طرحه في الأسواق بحلول عام 2027، في خطوة تضعها في منافسة مباشرة مع Apple وهواتف iPhone.

وبحسب المعلومات الأولية، سيعتمد الهاتف الجديد بشكل أساسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهام، بدلا من النمط التقليدي القائم على التطبيقات، ما يشير إلى تحول محتمل في تجربة استخدام الهواتف الذكية خلال السنوات المقبلة.

وقال "Ming-Chi Kuo" المحلل المتخصص في قطاع التكنولوجيا، إن الخطط الحالية تتضمن جدولا زمنيا طموحا، يبدأ بالإنتاج الكمي في النصف الأول من عام 2027، وفقا لما نقله موقع 9to5Mac.

ومن المتوقع، في حال سير عملية التطوير وفق المخطط، أن يتم طرح الهاتف للجمهور في وقت لاحق من العام نفسه، بالتوازي مع استقرار سلاسل الإمداد.

وأشار كو إلى أن شركة MediaTek مرشحة لتكون المورد الحصري للمعالجات، حيث يتوقع أن يعتمد الجهاز على نسخة مخصصة من شريحة Dimensity 9600، المصنعة بتقنية N2P من TSMC، خلال النصف الثاني من عام 2026.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى إمكانية وصول شحنات الهاتف إلى نحو 30 مليون وحدة خلال الفترة بين 2027 و2028، حال استمرار المشروع وفق الخطة.

ويعكس هذا التوجه طموحا كبيرا من Sam Altman، الرئيس التنفيذي للشركة، الذي ألمح مؤخرا إلى أهمية إعادة التفكير في تصميم أنظمة التشغيل وواجهات المستخدم، بما يتماشى مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هاتف OpenAI الذكاء الاصطناعي آيفون MediaTek

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير الاتصالات: إتاحة باقة إنترنت أرضي بـ 150 جنيهًا
أخبار مصر

وزير الاتصالات: إتاحة باقة إنترنت أرضي بـ 150 جنيهًا

أول قرارمن الزمالك بعد الوصول إلى الجزائر استعداداً لنهائي الكونفدرالية
رياضة عربية وعالمية

أول قرارمن الزمالك بعد الوصول إلى الجزائر استعداداً لنهائي الكونفدرالية
بعد جدل "التبرعات".. دنيا فؤاد تسلم نفسها لأمن الإسماعيلية والنيابة تباشر
أخبار المحافظات

بعد جدل "التبرعات".. دنيا فؤاد تسلم نفسها لأمن الإسماعيلية والنيابة تباشر
لماذا قفز احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى أعلى مستوى تاريخي في أبريل؟
أخبار البنوك

لماذا قفز احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى أعلى مستوى تاريخي في أبريل؟
رئيس الوزراء يجدد رفض مصر للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية.. ماذا
أخبار مصر

رئيس الوزراء يجدد رفض مصر للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية.. ماذا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
بعد جدل "التبرعات".. دنيا فؤاد تسلم نفسها لأمن الإسماعيلية والنيابة تباشر التحقيق
بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي