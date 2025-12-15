سقوط أمطار على الإسكندرية.. والأرصاد تحذر من اضطراب البحر المتوسط (صور)

تعرضت أنحاء متفرقة من محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تزامنًا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى 20 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة.

وطالت موجة الأمطار مناطق من أحياء المنتزه وشرق ووسط والعجمي والعامرية دون أن تؤثر على حركة المرور أو الملاحة البحرية وأعمال الصيد.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بسيارات ومعدات شفط المياه إلى الشوارع الرئيسية والفرعية، تحسبًا لأي تراكمات، مع تكثيف أعمال تطهير الشنايش والمطابق وبيارات محطات الرفع والمعالجة، لضمان انسيابية الحركة المرورية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد توقعت في وقت سابق أن يسود اليوم طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأشارت الهيئة إلى تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، تشمل: الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش، ورفح، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع احتمالية لهطول أمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد.

كما توقعت الهيئة نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح اليوم، بسرعة تصل إلى 30 كم/س، على أن يشهد يوم غدٍ الثلاثاء اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق البحر المتوسط، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، ويصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2 و3 أمتار.

وتتزامن هذه الأجواء مع اقتراب نوة "الفيضة الصغرى"، المنتظر وفق جدول النوات بميناء الإسكندرية أن تبدأ في 19 ديسمبر الجاري وتستمر لمدة 5 أيام، وتتسبب عادة في اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج.

وتبقى فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قائمة غدًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، وسط طقس غائم جزئيًا ورياح نشطة.