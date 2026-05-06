لأول مرة.. التعاقد مع شركة متخصصة في الإنقاذ البحري بشواطئ بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

02:03 م 06/05/2026

منقذ شواطئ

أعلنت إدارة السياحة والمصيف والشاطئ بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، التعاقد مع شركة متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري، وذلك للمرة الأولى على مستوى المحافظة، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة الأمان على الشواطئ.

خطة متكاملة لرفع كفائته

ويأتي هذا التعاقد في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وتحت إشراف اللواء عمرو فكري، السكرتير العام، ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة منظومة السلامة وتأمين رواد الشاطئ.

رفع كفاءة الأمان بالشواطئ

وأشارت الإدارة، في بيان رسمي، أن التعاقد يهدف إلى تطبيق أحدث النظم العالمية في إدارة وتأمين الشواطئ، من خلال دعم فرق الإنقاذ بأحدث المعدات والتجهيزات، بما يسهم في تقليل نسب الحوادث والمخاطر.

تحسين جودة الخدمات السياحية

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لزوار المحافظة، وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للمصطافين، خاصة مع زيادة الإقبال على شواطئ بورسعيد خلال المواسم المختلفة.

وشددت على أن التعاقد يمثل نقلة نوعية في مستوى خدمات الإنقاذ البحري، ويعكس حرص محافظة بورسعيد على دعم القطاع السياحي وتعزيز مكانتها كواحدة من أهم المقاصد الساحلية في مصر.

