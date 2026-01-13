إعلان

بمشاركة 9 دول .. ورشة إقليمية لتعزيز إدارة مصايد الأسماك بالبحر المتوسط

كتب : مصراوي

10:04 م 13/01/2026

ورشة إقليمية لتعزيز إدارة مصايد الأسماك بالبحر الم

كتب - أحمد نصرة:

يستضيف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ورشة عمل إقليمية، لبناء قدرات دول حوض البحر المتوسط حول تقييم استراتيجية الإدارة، لدعم التعاون الإقليمي وتعزيز الإدارة المستدامة للثروة السمكية في المنطقة.

تُعقد الورشة في مدينة الإسكندرية خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير 2026 الجاري وتنظمها الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط (GFCM) التي تولي أهمية قصوى للحفاظ على المخزونات السمكية وتعزيز استدامتها في المتوسط.

و تُعد الورشة جزءاً أساسياً من برنامج عمل الهيئة لتعزيز الأطر الإدارية الإقليمية، كما يشارك في التنظيم أيضاً مؤسسة المحيطات (The Ocean Foundation - TOF) التي تساهم بخبرتها الفنية الواسعة في مجال الحفاظ على البيئة البحرية وتنمية المصايد بشكل مستدام، حيث تعمل المؤسسة على ضمان استعداد المديرين والعلماء لتطبيق أحدث المنهجيات في إدارة الثروة السمكية.

ويشارك في أعمال الورشة أيضاً مشروع التونة التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، مما يؤكد على أهمية الاستفادة من خبرات المنظمة الدولية في صياغة استراتيجيات صيد التونة عالية الكفاءة في المنطقة.

تهدف الورشة إلى بناء القدرات لمتخصصي مصايد الأسماك والعلماء والمديرين والجهات المعنية من دول المتوسط، بما في ذلك مصر، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، سوريا، لبنان، فلسطين، وتركيا.

وتكمن أهميتها في تطبيق أداة (MSE) حيث ستغطي الورشة تطوير وتنفيذ استراتيجيات الحصاد، وتقييم استراتيجيات الإدارة (MSE) كأداة لا غنى عنها لاختبار الاستراتيجيات المختلفة وقدرتها على تحقيق الأهداف طويلة الأجل لمديري المصايد، مما يضمن اتخاذ قرارات قائمة على أسس علمية متينة، إلى جانب تعزيز الكفاءة الإقليمية.

و تسهم الورشة بشكل مباشر في رفع كفاءة الكوادر الإقليمية لتمكينهم من صياغة وتطبيق خطط إدارة فعالة، مما ينعكس إيجاباً على حماية المخزونات السمكية والاقتصاديات المرتبطة بها، وخلال أعمال الورشة سيقوم خبراء استراتيجيات الصيد بتقديم عروضًا تقديمية مركزة ومناقشات موجهة لتعزيز الفهم العميق لاستراتيجيات الصيد ضمن إطار MSE والقدرة على تطويرها وتطبيقها بفعالية.

