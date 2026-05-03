نجاة النائب أيمن الصفتي ومرافقيه من حادث تصادم بالفيوم

كتب : حسين فتحي

11:40 م 03/05/2026

النائب أيمن الصفتي

شهد طريق سنورس السياحي ببحيرة قارون، قبل مدخل نجع عزيز في اتجاه طامية بمحافظة الفيوم، حادث تصادم بين سيارة كان يستقلها المحاسب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي، وأمين عام الحزب بالمحافظة.

وجود مرافقين أثناء الحادث

وأكد الدكتور أحمد برعي، صديق النائب والمتحدث الرسمي باسم حزب الوفد بالفيوم، أن الصفتي كان يستقل سيارته الخاصة وبصحبته ثلاثة آخرون، وأثناء سيرهم على الطريق المؤدي إلى نجع الفسقي التابع للوحدة المحلية بقرية منشأة طنطاوي، اصطدمت بهم سيارة أخرى من الخلف.

خسائر مادية دون إصابات

وأوضح أن الحادث أسفر عن تلفيات مادية في الهيكل الخلفي للسيارة فقط، دون وقوع أي إصابات بشرية، حيث استكمل النائب طريقه بعد الحادث مباشرة.

استكمال النائب لواجبه الاجتماعي

وأضاف أن النائب أيمن الصفتي واصل طريقه إلى سرادق العزاء، ولم يحرر محضرًا بالواقعة، نظرًا لعدم وجود إصابات أو خسائر بشرية.

طمأنة الجمهور

وطمأن النائب محبيه بأنه بخير ولم يتعرض لأي أذى، مؤكدًا تواجده بشكل طبيعي في مراسم العزاء عقب الحادث.

