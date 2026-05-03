كشفت الفنانة والراقصة الاستعراضية دينا عن أسباب اعتذارها عن عدم حضور عزاء الفنانة الراحلة سهير زكي.

وأوضحت دينا إنه بسبب ارتباطها بظروف عمل خارج القاهرة، مؤكدة إن غيابها كان خارج إرادتها، وإنها كانت تتمنى حضور العزاء.

ماذا قالت دينا في فيديو الاعتذار

وقالت "دينا" فى مقطع فيديو نشر عبر ستوري حسابها بموقع "انستجرام": "الحقيقة أنا بعتذر على عدم وجودي في القاهرة لظروف عمل كان نفسي أكون موجودة في عزاء سهير زكي لأني من عشقها وبحبها جدا وقابلتها وقعدت معاها وست جميلة الله يرحمه ويصبر أهلها ومحبيها كلهم، كان نفسي أكون موجودة".

وفاة سهير زكي وموعد الجنازة

يذكر أن الفنانة سهير زكي، رحلت عن عالمنا يوم السبت، بعد صراع طويل مع المرض، وشيع جثمانها اليوم الأحد عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتوفيت سهير زكي بعد معاناتها مع المرض، حيث عانت من مشاكل في الرئة تفاقمت بشكل كبير مما أدى لصعوبة في التنفس، ثم نقلت للعناية المركزة ووضعها على أجهزة التنفس الصناعي، حتى وافتها المنية.

