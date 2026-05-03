استقبلت كنيسة العذراء مريم الأثرية بسخا في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، وفدًا سياحيًا أمريكيًا يضم 20 سائحًا وسائحة، وذلك ضمن برنامج زيارتهم لعدد من المعالم الدينية والتاريخية في مصر.

اهتمام بمسار العائلة المقدسة في مصر

وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام الوفود الأجنبية بالتعرف على مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، حيث تُعد منطقة سخا واحدة من أبرز المحطات التاريخية التي مرت بها الرحلة، لما تحمله من قيمة دينية وتراثية كبيرة.

جولة داخل الكنيسة والاطلاع على المقتنيات الأثرية

وشملت جولة الوفد داخل الكنيسة الاطلاع على أبرز المقتنيات الأثرية، وفي مقدمتها الحجر الأثري المنقوش عليه أثر قدم السيد المسيح عليه السلام وهو طفل، والذي يُعد من القطع النادرة والفريدة على مستوى العالم.

استقبال وترحيب من كاهن الكنيسة

وكان في استقبال الوفد الأمريكي القمص متياس موريس، كاهن الكنيسة، حيث رحب بالزائرين وقدم شرحًا وافيًا حول تاريخ الكنيسة وأهميتها الدينية، إلى جانب التعريف بمحطات مسار العائلة المقدسة في مصر.