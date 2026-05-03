حادث بالفرافرة.. إصابة طفل وشاب في تصادم سيارة ودراجة نارية

كتب : محمد الباريسي

08:01 م 03/05/2026

سيارة اسعاف

أصيب طفل وشاب، اليوم الأحد، في حادث مروري وقع على الطريق العمومي بقرية النهضة التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، إثر تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة نارية.

بلاغ أمني بالحادث

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول مصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي نتيجة حادث مروري داخل نطاق مركز الفرافرة.

أسماء المصابين

وبالفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: أنس مالك معاوية أحمد، 12 عامًا، ونوح معاوية أحمد علي، 22 عامًا، عقب تصادم سيارة ربع نقل بدراجة نارية على الطريق العمومي بقرية النهضة.

نقل المصابين للمستشفى

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحويل الطفل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج نظرًا لحالته الصحية.

تحقيقات النيابة

وتحرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف أسباب وملابسات التصادم.

حادث مروري الوادي الجديد مستشفى الفرافرة

