استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تناول اللقاء عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة على أجندة الحكومة.

السيسي يتابع حماية الفئات الأكثر احتياجًا

صرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال الاجتماع جهود الحكومة في عدد من الملفات، من بينها تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير قطاعات التعليم والصحة، ودعم خطط التنمية الشاملة، إلى جانب زيادة الاستثمارات، ورفع معدلات الصادرات، وتوطين الصناعات، في إطار رؤية مصر 2030.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس شدد على ضرورة توفير احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لفترات كافية، في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدًا أهمية مواصلة جهود الحد من معدلات التضخم، مع الاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

كما أكد الرئيس أهمية متابعة ضبط الأسواق وضمان توافر السلع الغذائية بشكل مستمر، بما يحقق استقرار السوق المحلي ويحمي المواطنين.

السيسي يتابع استعدادات افتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة سنجور

أشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس تابع مع رئيس مجلس الوزراء الاستعدادات الجارية لافتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب خلال شهر مايو الجاري، باعتباره أحد المشروعات التي تعكس عمق التعاون بين مصر وشركائها الدوليين، وتسهم في دعم التنمية وبناء القدرات في القارة الإفريقية، من خلال توفير بيئة تعليمية متكاملة تستوعب طلابًا من مختلف الدول الإفريقية والدول الفرانكوفونية.