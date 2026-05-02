في الوقت الذي كان يستعد فيه المزارع "محمود أحمد هيبة" لاستقبال ماكينة دراس القمح وجني ثمار تعب استمر لأشهر طويلة، تحولت فرحته إلى مأساة، بعدما تسبب انفجار مفاجئ في خط مياه شرب رئيسي يمر بمنتصف أرضه بقرية هوارة المقطع بمحافظة الفيوم في غرق محصوله بالكامل.

40 قيراطًا من القمح تحت المياه

ويروي المزارع تفاصيل ما حدث داخل قطعة أرض تبلغ مساحتها 40 قيراطًا، مؤكدًا أن مياه الشرب اندفعت بقوة كبيرة لتغمر سنابل القمح قبل ساعات قليلة من الحصاد، ما أدى إلى تلف المحصول بالكامل وتعفن جزء كبير منه، مع استحالة دخول المعدات الزراعية لإتمام عملية الحصاد.

“شقى العمر ضاع في لحظة”

وقال المزارع، والحزن يسيطر عليه: "كل قرش حيلتي حطيته في الأرض دي.. كنت مستني الحصاد عشان أسدد ديوني وأستر بيتي، لكن الماسورة انفجرت ودمرت كل حاجة في لحظة".

وأوضح أن الأضرار لم تتوقف عند المحصول فقط، بل امتدت إلى تضرر التربة نتيجة تشبعها بكميات كبيرة من المياه في توقيت غير مناسب.

مطالب بتعويض عاجل ومعاينة رسمية

وتضامن عدد من أهالي القرية مع المزارع المتضرر، مطالبين شركة مياه الشرب بسرعة التدخل وصرف تعويض عادل يعادل قيمة الخسائر، خاصة أن خط المياه كان يحتاج إلى صيانة دورية لتجنب تكرار مثل هذه الكوارث.

وطالب المزارع بتدخل عاجل من محافظ الفيوم، ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الزراعة، لتشكيل لجنة فنية لمعاينة حجم الأضرار على الطبيعة وتقدير قيمة الخسائر بشكل دقيق، إلى جانب إصلاح الخط بشكل جذري.

شركة المياه: التعويض بعد المعاينة

ومن جانبها، أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أنها ستقوم بصرف التعويض الكامل للمزارع المتضرر فور الانتهاء من أعمال المعاينة الرسمية وحصر التلفيات من الجهات المختصة.

وأضافت أن الشركة لا تقبل بأي ضرر يقع على المواطنين أو المزارعين نتيجة أي أعطال طارئة في خطوط المياه، مشددة على سرعة التعامل مع الواقعة.