عودة العمل بميناء نويبع البحري بعد استقرار الأحوال الجوية

كتب : رضا السيد

11:01 م 03/05/2026

ميناء نويبع بجنوب سيناء

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار سرعة الرياح، مع استئناف جميع الأنشطة البحرية والحركة الملاحية بصورة طبيعية.

متابعة الخريطة المناخية لضمان السلامة

وشدد اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة، على ضرورة متابعة مديري الموانئ للخريطة المناخية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لضمان انتظام وسلامة الملاحة البحرية، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

غلق مؤقت للميناء بسبب سوء الأحوال الجوية

وكانت الهيئة قد أعلنت أمس السبت غلق ميناء نويبع البحري بشكل مؤقت، بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 25 عقدة جنوبية، وارتفاع الأمواج بين 3 و4 أمتار، مع اضطراب حالة البحر.

