قبل مغيب شمس 25 أبريل الماضي، جمعت "ماني" ووالدته "أم أحمد" مكالمة وداع، 60 ثانية أخيرة استعجل فيها طالب سياحة وفنادق تحضير وجبة الغداء: "أنا جاي اتغدى يا أمي حضري الأكل" قبل أن تغتاله يد الغدر بسكين الخيانة في بولاق الدكرور بالجيزة.

عتاب على تحرش في نص الشارع

كان لزامًا على "ماني" أن يعاتب "عدوي عبد الشكور"، حين رآه يضايق إحدى الفتيات حال سيرها في شارع الزريبة ببولاق، لوم طالب السياحة والفنادق لم يقبله الخمسيني بالرضا، مناكفة بسيطة دارت بين الاثنين أمام الفتاة "كل اللي عمله ابني قاله إعتبرها زي أختك يا أخي .. زي اي حد هيشوف بنت بتتعاكس هيعمل كده". تقص الأم حكاية ماني مع بلطجي بولاق. في لايف لمصراوي.

طيش كلام انتهي بغدر



ظن "ماني" أن حكايته مع "عدوي" انتهت بطيش الكلام وتدخل الجيران، لم يعلم أن عتابه سيكلفه الفصل الأخير من حياته على نحو مأساوي، في لحظة غضب غافلة ابن الخميس عامًا طالب سياحة وفنادق بطعنة سكين في القلب أوقعه قتيلاً في الحال وتركه غارقًا في بحر الخيانة أمام الفتاة. "ابني راح غدر عشان كان بيدافع عن بنت اعتبرها زي اخته".

تسارعت دقات قلب "أم أحمد" حين هاتفت ضناها الأصغر "ماني" لكن دون جدوى،كونه تأخر على غير عادته في عمله: "كان قايلي إنه خلص شغل جاي يتغدى معايا أنا وأبوه".30 دقيقة انتظر الأم فيها نجلها حتى هاتفها أحد الأشخاص أن "ماني" في المستشفى :" كنت حاسة انه حصله حاجة ..لسا كنت مكلماه وبيقولي أنا جاي حضريلي الأكل". تقول الأم في تصريحات خاصة لمصراوي.

اعتبرها زي اختك

على أمل النجاة، همت الأم في عجالة على المستشفى، لكن بعد فوات الأوان، فطبيب الطوارىء أخبرها أن "ماني" حضر جثة هامدة "جاي خلصان" تتذكر الأم :" ملحقتش أشوفه غير في المستشفى وهو ميت ..كان عكازي أنا وأبوه".

بركن منزوي في غرفة "ماني" تجلس الأم بين جدرانها المُظلمة برحيله، تنظر بكل حسرة على صورته المعلقة و ينتابها حسرة، تطالب الأم المكلومة القصاص لابنها " كانت جنازته زي الفرح …عايزة الإعدام لابني زي ما اتقتلت هو يتعدم ..مش عارفه اعيش من غير ابني كان سندي وضهري".

اعترافات صادمة في جريمة بولاق

فريق من البحث الجنائى بمباحث بولاق الدكرور ترأسه المقدم أيمن السكوري، ألقى القبض على المتهم "عدوي"، بعدما تحفظت على كاميرات المراقبة التى رصدت الجريمة صوت وصورة، وأحالته إلى النيابة العامة، التى أمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن أقر بارتكاب الجريمة "ايوه قتله .. وضربته بالسكينة".

