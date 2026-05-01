"العربية بقت خردة".. إصابة 7 أشخاص في تصادم ميكروباص وجرار زراعي بأسيوط

كتب : محمود عجمي

11:56 م 01/05/2026

جانب من الحادث

أُصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وجرار زراعي أمام قرية المندرة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

بلاغ أمني وتحرك فوري

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين ووجود مصابين بموقع البلاغ.

انتقال الأجهزة الأمنية والإسعاف

وعلى الفور، انتقلت قوات من ضباط مباحث مركز منفلوط إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للتعامل مع المصابين ونقلهم للمستشفى.

قائمة المصابين وحالاتهم

أسفر الفحص والمعاينة الأولية عن إصابة كل من: شكري ع.ع (62 عامًا): كسر بالفخذ الأيمن، وشربات ا.ع (40 عامًا): جرح قطعي بالرأس وكدمات، وروفيدا ح.ع (7 أعوام): كدمات، ورشا ا.ع (37 عامًا): كدمات، و شنوده س.د (30 عامًا): اشتباه نزيف بالمخ، ومحمد خ.ع (45 عامًا): كدمات متفرقة، ومنة ر.م (16 عامًا): كدمات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين والتحقيقات

جرى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث تصادم حادث مروري ميكروباص جرار زراعي

