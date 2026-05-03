عقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الهيئة القومية للأنفاق، لبحث إعداد دراسة مرورية متكاملة تغطي نطاق المحافظة، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي وتحقيق السيولة المرورية بمختلف المحاور.

دراسة مرورية شاملة للمحافظة

وأكد محافظ الإسكندرية خلال الاجتماع أن إعداد دراسة مرورية دقيقة يُعد خطوة أساسية لاستكمال مراحل تنفيذ مشروعات النقل الجماعي الحالية والمستقبلية، بما يسهم في تقليل التكدسات المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق على مستوى المحافظة.

مناقشة امتداد مترو أبوقير

وتناول الاجتماع مناقشة مسار امتداد مترو أبوقير، حيث يجري العمل على دراسة مد الخط بداية من منطقة كفر عبده وصولًا إلى منطقة العجمي، بما يحقق الربط بين شرق وغرب الإسكندرية، ويخدم الكثافات السكانية المرتفعة، ويسهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين.

حلول متكاملة لأنظمة النقل

واستعرض الحضور عددًا من المقترحات الخاصة بوضع حلول مرورية متكاملة لأنظمة النقل متعددة الوسائط، بما يشمل الربط بين وسائل النقل المختلفة، لتحقيق منظومة نقل حضرية مستدامة وأكثر كفاءة.

تطوير البنية التحتية ودعم الدولة

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو تطوير البنية التحتية وتعزيز الاعتماد على وسائل النقل الجماعي الحديثة.