لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي، وذلك بسبب الأمطار.

تلقى قسم شرطة العامرية أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد انقلاب سيارة أمام مجمع البترول بطريق الإسكندرية- القاهرة الصحراوي، اتجاه الإسكندرية.

وانتقل ضباط القسم ورجال المرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق المشار إليه، بسبب الأمطار والطقس السيئ.

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، وجرى نقل المصابين للمستشفى، لتلقي العلاج اللازم، بينما جرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

جرى إزالة آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول.