قرارات عاجلة من النيابة في واقعة مقتل طالب الأزهر طعنًا بمدينة نصر

كتب : أحمد عادل

11:06 م 03/05/2026
قررت جهات التحقيق حبس أحد المتهمين بقتل طالب كلية التربية بجامعة الأزهر بمدينة نصر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تحقيقات النيابة في واقعة قتل طالب الأزهر

وكشفت التحقيقات الأولية أن المجني عليه يُدعى "محمد عادل"، حيث عُثر على جثته بجوار صندوق قمامة بمدينة نصر، وبها عدة طعنات متفرقة بالجسد.

وأضافت التحقيقات أن خلافًا نشب بين المتهم وصديقه والمجني عليه، تطور إلى مشاجرة، سدد خلالها المتهم عدة طعنات للضحية في الرقبة والصدر، أسفرت عن وفاته في الحال.

قرارات النيابة وتحريات المباحث

وأمرت النيابة العامة بسرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة وملابساتها، للوقوف على أسباب الجريمة.

كما قررت التصريح بدفن جثمان المجني عليه عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لتحديد أسباب الوفاة.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد تلقت بلاغًا من أحد الأشخاص بالعثور على جثمان شاب مصاب بعدة طعنات، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الجناة، وضبط أحدهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

