كشف مصدر داخل رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن موعد إقامة مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولي من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

قال المصدر لـ"مصراوي": رابطة الأندية استقرت علي إقامة مباريات الجولة الأخيرة يوم 20 مايو المقبل بدلا من 15 من ذات الشهر خاصة مع استمرار المنافسة علي اللقب المحلي وكذلك المنافسة علي المقاعد الأفريقية سواء دوري الأبطال أو كأس الكونفيدرالية.

وفي وقت سابق، أعلنت رابطة الأندية بشكل رسمي عن إقامة مباريات الجولة السادسة وقبل الأخيرة في نفس التوقيت، إذ تقرر إقامة مباريات الفرق المتنافسة على لقب البطولة والتي تجمع كل من :سموحة ضد الزمالك والأهلي ضد انبي وسيراميكا أمام بيراميدز في نفس التوقيت وهو الساعة الثامنة مساءً يوم الثلاثاء المقبل تطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.

ويتصدر الزمالك حاليًا بطولة الدوري برصيد 50 نقطة، ويتساوي معه في عدد النقاط نادي بيراميدز الذي يأتي في المركز الثاني،أما الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 47 نقطة ويتبقى لكل فريق مباراتان علي انتهاء مسابقة الدوري هذا الموسم.