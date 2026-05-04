إعلان

دفاع المتهم بقتل 8 "دهابة" في جبال سفاجا يكشف مستجدات الواقعة

كتب : محمود الشوربجي

12:12 ص 04/05/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    تشيع جثامين الضحايا (1)
  • عرض 15 صورة
    تشيع جثامين الضحايا (10)
  • عرض 15 صورة
    تشيع جثامين الضحايا (11)
  • عرض 15 صورة
    تشيع جثامين الضحايا (12)
  • عرض 15 صورة
    تشيع جثامين الضحايا (4)
  • عرض 15 صورة
    تشيع جثامين الضحايا (3)
  • عرض 15 صورة
    تشيع جثامين الضحايا (15)
  • عرض 15 صورة
    تشيع جثامين الضحايا (14)
  • عرض 15 صورة
    تشيع جثامين الضحايا (13)
  • عرض 15 صورة
    تشيع جثامين الضحايا (6)
  • عرض 15 صورة
    تشيع جثامين الضحايا (5)
  • عرض 15 صورة
    تشيع جثامين الضحايا (7)
  • عرض 15 صورة
    تشيع جثامين الضحايا (8)
  • عرض 15 صورة
    تشيع جثامين الضحايا (9)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت المحامية نجوى محمد، دفاع المتهم بقتل 8 أشخاص في جبال سفاجا، إثر خلافات نشبت بينهم حول أولوية التنقيب عن الذهب، إن موكلها ينتظر جلسة تجديد حبسه اليوم الإثنين.

وأضافت، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن قرار تجديد الحبس الأخير كان 4 أيام، ويُنتظر أن يصدر قرار جديد بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأشارت إلى أنها مستمرة في استكمال مراحل التحقيق بتسلسلها الطبيعي أمام جهات التحقيق، موضحة أن موكلها يعاني من حالة صدمة، وتنتظر تحسن حالته لمقابلته والوقوف على الإجراءات والمطالب التي سيتم السير بها.

القبض على المتهم بقتل 8 دهابة

وألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الجمعة الماضية، القبض على عنصر جنائي أطلق أعيرة نارية على عدد من المنقبين عن الذهب، المعروفين بـ"الدهابة"، ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص بمدينة سفاجا، إثر خلافات نشبت بينهم حول أولوية التنقيب.

صراع التنقيب غير المشروع يشعل معركة دموية بجبال سفاجا

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشورات مدعومة بصور حول نشوب مشاجرة بين منقبين عشوائيين عن الذهب بمنطقة سفاجا، حيث تبين وقوع نزاع على أولوية التنقيب الخام بإحدى المناطق الجبلية تطور لاستخدام الأسلحة النارية لترهيب الخصوم.

أوضحت التحريات قيام المتهم بإطلاق الرصاص من سلاح ناري مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة آخر وفراره هاربا بسيارة ربع نقل، ونجحت الأكمنة في تحديد مكان تواجده وإلقاء القبض عليه وبحوزته بندقية آلية والسيارة المستخدمة في الواقعة.

اعترافات القاتل بإنهاء حياة الضحايا بسبب أولوية الذهب

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات المذكورة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم والمضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات المذبحة التي هزت جبال سفاجا.

وتزامن ذلك مع كشف الأجهزة الأمنية تفاصيل الواقعة، بعدما تبين أن الحادث وقع إثر خلافات بين عدد من المنقبين عن الذهب، المعروفين بـ"الدهابة"، حول أولوية التنقيب غير المشروع عن خام الذهب داخل إحدى المناطق الجبلية بمدينة سفاجا، قبل أن تتطور المشادة إلى إطلاق أعيرة نارية أسفرت عن مصرع 8 أشخاص وإصابة آخر.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية النيابة العامة سفاجا التنقيب عن الدهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"28 طعنة وسكينة في الجمجمة".. والد "شهد" يروي تفاصيل تعرضها للطعن على يد
حوادث وقضايا

"28 طعنة وسكينة في الجمجمة".. والد "شهد" يروي تفاصيل تعرضها للطعن على يد
مكالمة وداع وعتاب على تحرش .. يد الغدر تغتال "ماني" في بولاق (فيديو)
حوادث وقضايا

مكالمة وداع وعتاب على تحرش .. يد الغدر تغتال "ماني" في بولاق (فيديو)
الحظ يبتسم.. 5 أبراج على موعد بانفراجة كبيرة الأيام المقبلة
علاقات

الحظ يبتسم.. 5 أبراج على موعد بانفراجة كبيرة الأيام المقبلة
لماذا أعاد هاني شاكر ومحمد ثروت غناء "بلدي" بعد مرور 40 عامًا؟
زووم

لماذا أعاد هاني شاكر ومحمد ثروت غناء "بلدي" بعد مرور 40 عامًا؟
هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل
رياضة عربية وعالمية

هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب: بدء عملية أمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز صباح الاثنين
السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة