قالت المحامية نجوى محمد، دفاع المتهم بقتل 8 أشخاص في جبال سفاجا، إثر خلافات نشبت بينهم حول أولوية التنقيب عن الذهب، إن موكلها ينتظر جلسة تجديد حبسه اليوم الإثنين.

وأضافت، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن قرار تجديد الحبس الأخير كان 4 أيام، ويُنتظر أن يصدر قرار جديد بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأشارت إلى أنها مستمرة في استكمال مراحل التحقيق بتسلسلها الطبيعي أمام جهات التحقيق، موضحة أن موكلها يعاني من حالة صدمة، وتنتظر تحسن حالته لمقابلته والوقوف على الإجراءات والمطالب التي سيتم السير بها.

القبض على المتهم بقتل 8 دهابة

وألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الجمعة الماضية، القبض على عنصر جنائي أطلق أعيرة نارية على عدد من المنقبين عن الذهب، المعروفين بـ"الدهابة"، ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص بمدينة سفاجا، إثر خلافات نشبت بينهم حول أولوية التنقيب.

صراع التنقيب غير المشروع يشعل معركة دموية بجبال سفاجا

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشورات مدعومة بصور حول نشوب مشاجرة بين منقبين عشوائيين عن الذهب بمنطقة سفاجا، حيث تبين وقوع نزاع على أولوية التنقيب الخام بإحدى المناطق الجبلية تطور لاستخدام الأسلحة النارية لترهيب الخصوم.

أوضحت التحريات قيام المتهم بإطلاق الرصاص من سلاح ناري مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة آخر وفراره هاربا بسيارة ربع نقل، ونجحت الأكمنة في تحديد مكان تواجده وإلقاء القبض عليه وبحوزته بندقية آلية والسيارة المستخدمة في الواقعة.

اعترافات القاتل بإنهاء حياة الضحايا بسبب أولوية الذهب

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات المذكورة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم والمضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات المذبحة التي هزت جبال سفاجا.

وتزامن ذلك مع كشف الأجهزة الأمنية تفاصيل الواقعة، بعدما تبين أن الحادث وقع إثر خلافات بين عدد من المنقبين عن الذهب، المعروفين بـ"الدهابة"، حول أولوية التنقيب غير المشروع عن خام الذهب داخل إحدى المناطق الجبلية بمدينة سفاجا، قبل أن تتطور المشادة إلى إطلاق أعيرة نارية أسفرت عن مصرع 8 أشخاص وإصابة آخر.

