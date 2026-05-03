الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
17:30

ليفربول

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال مدريد

هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل

كتب : محمد عبد الهادي

04:43 م 03/05/2026
    محمد صلاح لاعب ليفربول (7) (1)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (3) (1)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (2) (1)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (10) (1)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (9) (1)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (6) (1)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (8) (1)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (5) (1)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (1) (1)
    محمد صلاح (1) (1)
    محمد صلاح (7) (1)

شهدت الساعات الماضية، أنباء قوية عن رغبة نادي فنربخشة التركي في التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان محمد صلاح قد أعلن رحيله عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ليصبح لاعبًا حرًا في الانتقالات الصيفية.

آخر مستجدات مفاوضات فنربخشة لضم محمد صلاح

بحسب ما ذكرته صحيفة yenicaggazetesi، فإن محمد صلاح يفضل الاستمرار في الملاعب الأوروبية خلال المرحلة المقبلة، مع اشتراطه الحصول على راتب سنوي يصل إلى 20 مليون يورو للموافقة على الانتقال إلى فنربخشة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الرقم يمثل عائقًا كبيرًا أمام إتمام الصفقة، في ظل صعوبة توفير هذا الراتب داخل النادي التركي.

كما أوضحت أن المفاوضات بين إدارة فنربخشة ووكيل اللاعب توقفت بشكل مؤقت، بالتزامن مع اقتراب انتخابات مجلس إدارة جديدة داخل النادي، وهو ما يعطل حسم القرارات الكبرى، وعلى رأسها التعاقدات الصيفية.

ظهور جديد لمحمد صلاح في الجيم (صورة)
ادعى انزعاجه من النباح.. ضبط متهم بالتعدي على كلب حتى النفوق بالقاهرة
استشهاد مصري إثر غارة إسرائيلية بجنوب لبنان
بعد انخفاض العملة المحلية.. هل يطرح البنك المركزي ورقة 500 جنيه للتداول
وزير التخطيط: توقعات بارتفاع النفط والغاز وتأثيرات على التضخم
وفاة الفنان هاني شاكر
