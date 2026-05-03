من إيطاليا إلى القاهرة.. رحلة التيفو في ملاعب كرة القدم

شهدت الساعات الماضية، أنباء قوية عن رغبة نادي فنربخشة التركي في التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان محمد صلاح قد أعلن رحيله عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ليصبح لاعبًا حرًا في الانتقالات الصيفية.

آخر مستجدات مفاوضات فنربخشة لضم محمد صلاح

بحسب ما ذكرته صحيفة yenicaggazetesi، فإن محمد صلاح يفضل الاستمرار في الملاعب الأوروبية خلال المرحلة المقبلة، مع اشتراطه الحصول على راتب سنوي يصل إلى 20 مليون يورو للموافقة على الانتقال إلى فنربخشة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الرقم يمثل عائقًا كبيرًا أمام إتمام الصفقة، في ظل صعوبة توفير هذا الراتب داخل النادي التركي.

كما أوضحت أن المفاوضات بين إدارة فنربخشة ووكيل اللاعب توقفت بشكل مؤقت، بالتزامن مع اقتراب انتخابات مجلس إدارة جديدة داخل النادي، وهو ما يعطل حسم القرارات الكبرى، وعلى رأسها التعاقدات الصيفية.

اقرأ أيضًا:

بعد وفاته.. أبرز تصريحات هاني شاكر عن الزمالك ونصيحته لإمام عاشور



ذهب زوجته السبب.. كيف تحولت مسيرة حسين الشحات من صنايعي لنجم الأهلي؟



