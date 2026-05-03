رئيس الوزراء: مصر تمضي بثبات نحو الاكتفاء الذاتي من الغاز

كتب : داليا الظنيني

11:57 م 03/05/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة طمأنة للشعب المصري بمناسبة عيد العمال، مؤكدا أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وأشار مدبولي من على ظهر منصة قاهر-2 في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن الدولة تتبنى استراتيجية للتوسع في المشروعات القومية لزيادة الإنتاج المحلي بدلا من الاستيراد.

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تمتلك المحطات والتجهيزات اللازمة، وأن وجود حفار قاهر 2 يعد إضافة نوعية لقطاع الطاقة، مشددًا على أن الشباب المصري هو الركيزة الأساسية للدولة، معبرا عن تفاؤله بأخبار إيجابية في الفترة المقبلة.

وبمناسبة عيد العمال، قدم مدبولي التهنئة لعمال مصر، قائلا إن الدولة تسير بثبات واستقرار رغم التحديات العالمية.

وأكد رئيس الوزراء على أن المؤشرات المستقبلية مبشرة، وأن الدولة لن تدخر جهدا للحفاظ على استقرار الوطن.

مصطفى مدبولي الغاز الطبيعي الغاز المصري

